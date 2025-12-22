Видео
Україна
Ухудшение самочувствия не случайно — прогноз магнитных бурь

Ухудшение самочувствия не случайно — прогноз магнитных бурь

22 декабря 2025 12:07
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 22 декабря — прогноз для метеозависимых
Головокружение. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

В понедельник, 22 декабря, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. По оценкам специалистов, такая геомагнитная активность не представляет серьезной угрозы, однако может вызывать отдельные сбои в работе энергосистем и влиять на навигацию и миграционные маршруты птиц и животных. Также в этот день возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и лиц пожилого возраста.

Об этом сообщили на Meteoprog.

Магнитные бури 22 декабря

За последние 24 часа солнечная активность оставалась на умеренном уровне. В течение суток на Солнце зафиксировали семь вспышек класса С. Такие вспышки обычно не имеют существенного влияния на Землю.

null
Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Солнечная активность на 22 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 19
null
Прогноз магнитных бурь 22-25 декабря. Фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на здоровье

Специалисты отмечают, что магнитные бури способны негативно сказываться на работе сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому предупреждения о геомагнитной активности важны для контроля рисков инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким явлениям.

Чтобы уменьшить возможное влияние магнитной бури на самочувствие, врачи советуют в этот период избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, следить за режимом сна и отдыха, пить достаточное количество воды и отказаться от алкоголя и чрезмерного количества кофе.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют внимательнее контролировать артериальное давление и при необходимости иметь под рукой назначенные врачом препараты. Также стоит больше времени проводить на свежем воздухе и не планировать сложных или стрессовых дел.

Напомним, уже известно, какие дни в декабре будут опасными из-за магнитных бурь.

Также узнайте прогноз погоды в Украине на неделю с 22 по 29 декабря.

Госкосмос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы
12:21 Увольнение советников Ермака — Лещенко заявил о переназначении

12:10 Новые правила в транспорте — что изменится с 1 января 2026 года

12:09 Помощь для ВПЛ — изменится ли поддержка в 2026 году

12:07 Ухудшение самочувствия не случайно — прогноз магнитных бурь

11:58 Стало известно в каком состоянии подлодка РФ после удара дроном

Зеленский объяснил, что происходит на Одесчине после атак РФ - 80x80

Зеленский объяснил, что происходит на Одесчине после атак РФ

11:51 Стало известно сколько раз РФ атаковала энергообъекты в 2025 году

11:49 Известный отель в центре Киева продадут за долги — что известно

11:37 На КПП часами стоят сотни машин — очереди на границе Украины

11:25 Порты на Одесчине под ударами РФ — что известно

11:22 В ВСУ объяснили, почему пока не будет заключено мирное соглашение

