Магнитные бури 22 декабря — прогноз для метеозависимых

Головокружение. Фото: Pexels

В понедельник, 22 декабря, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. По оценкам специалистов, такая геомагнитная активность не представляет серьезной угрозы, однако может вызывать отдельные сбои в работе энергосистем и влиять на навигацию и миграционные маршруты птиц и животных. Также в этот день возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и лиц пожилого возраста.

Об этом сообщили на Meteoprog.

Магнитные бури 22 декабря

За последние 24 часа солнечная активность оставалась на умеренном уровне. В течение суток на Солнце зафиксировали семь вспышек класса С. Такие вспышки обычно не имеют существенного влияния на Землю.

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Солнечная активность на 22 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 19

Прогноз магнитных бурь 22-25 декабря. Фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на здоровье

Специалисты отмечают, что магнитные бури способны негативно сказываться на работе сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому предупреждения о геомагнитной активности важны для контроля рисков инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким явлениям.

Чтобы уменьшить возможное влияние магнитной бури на самочувствие, врачи советуют в этот период избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, следить за режимом сна и отдыха, пить достаточное количество воды и отказаться от алкоголя и чрезмерного количества кофе.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют внимательнее контролировать артериальное давление и при необходимости иметь под рукой назначенные врачом препараты. Также стоит больше времени проводить на свежем воздухе и не планировать сложных или стрессовых дел.

