Магнитные бури 22 декабря — прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия не случайно — прогноз магнитных бурь
В понедельник, 22 декабря, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. По оценкам специалистов, такая геомагнитная активность не представляет серьезной угрозы, однако может вызывать отдельные сбои в работе энергосистем и влиять на навигацию и миграционные маршруты птиц и животных. Также в этот день возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и лиц пожилого возраста.
Магнитные бури 22 декабря
За последние 24 часа солнечная активность оставалась на умеренном уровне. В течение суток на Солнце зафиксировали семь вспышек класса С. Такие вспышки обычно не имеют существенного влияния на Землю.
Солнечная активность на 22 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 19
Как магнитные бури влияют на здоровье
Специалисты отмечают, что магнитные бури способны негативно сказываться на работе сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому предупреждения о геомагнитной активности важны для контроля рисков инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким явлениям.
Чтобы уменьшить возможное влияние магнитной бури на самочувствие, врачи советуют в этот период избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, следить за режимом сна и отдыха, пить достаточное количество воды и отказаться от алкоголя и чрезмерного количества кофе.
Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют внимательнее контролировать артериальное давление и при необходимости иметь под рукой назначенные врачом препараты. Также стоит больше времени проводить на свежем воздухе и не планировать сложных или стрессовых дел.
