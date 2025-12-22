Відео
Погіршення самопочуття не випадкове — прогноз магнітних бур

22 грудня 2025 12:07
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 22 грудня — прогноз для метеозалежних
Запаморочення. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

У понеділок, 22 грудня, на Землі прогнозується слабка магнітна буря рівня G1. За оцінками фахівців, така геомагнітна активність не становить серйозної загрози, однак може спричиняти окремі збої в роботі енергосистем і впливати на навігацію та міграційні маршрути птахів і тварин. Також у цей день можливе погіршення самопочуття у метеозалежних людей та осіб літнього віку.

Про це повідомили на Meteoprog.

Магнітні бурі 22 грудня

За останні 24 години сонячна активність залишалася на помірному рівні. Протягом доби на Сонці зафіксували сім спалахів класу С. Такі спалахи зазвичай не мають суттєвого впливу на Землю.

null
Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Сонячна активність на 22 грудня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 35%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 19
null
Прогноз магнітних бур 22-25 грудня. Фото: скриншот

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Фахівці зазначають, що магнітні бурі здатні негативно позначатися на роботі серцево-судинної системи. Саме тому попередження про геомагнітну активність є важливими для контролю ризиків інфарктів та інсультів у дні, що передують таким явищам.

Щоб зменшити можливий вплив магнітної бурі на самопочуття, лікарі радять у цей період уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень, стежити за режимом сну і відпочинку, пити достатню кількість води та відмовитися від алкоголю й надмірної кількості кави.

Людям із хронічними захворюваннями рекомендують уважніше контролювати артеріальний тиск і за потреби мати під рукою призначені лікарем препарати. Також варто більше часу проводити на свіжому повітрі та не планувати складних або стресових справ.

Нагадаємо, уже відомо, які дні в грудні будуть небезпечними через магнітні бурі.

Також дізнайтеся прогноз погоди в Україні на тиждень з 22 до 29 грудня

