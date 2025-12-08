Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Украину накроет непогода — синоптики предупредили о буре завтра arrow

Украину накроет непогода — синоптики предупредили о буре завтра

8 декабря 2025 17:35
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на вторник 9 декабря — прогноз от Укргидрометцентра
Снег. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине во вторник, 9 декабря, ожидается облачная погода. Местами возможны дожди, снег и шквальный ветер.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 9 декабря

На востоке возможен слабый мокрый снег и дождь. Во второй половине дня дожди пройдут в западных и северных регионах. В остальных областях осадков не ожидается.

null
Погода в Украине на 9 декабря на 9 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром местами туман будет наблюдаться на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей.

Ветер преимущественно южный, на юге — северо-восточный, 7-12 м/с. В Карпатах днем возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +3 до -2°C, днем ожидается 0...+5°C. В западных и южных областях теплее: ночью +1...+6°C, днем +4...+9°C.

Напомним, синоптики составили подробный прогноз погоды в Украине с 8 до 15 декабря.

Также стало известно, будет ли сегодня, 8 декабря, магнитная буря в Украине.

погода Укргидрометцентр похолодание снег прогноз погоды погода в Украине
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:45 Экономист Фурса оценил инфляционные перспективы Украины

17:35 Не только сладости — что в Польше обычно дарят на Рождество

17:35 Украину накроет непогода — синоптики предупредили о буре завтра

17:34 Сделка между Netflix и Warner Bros — что думает об этом Трамп

17:31 Аренда квартиры — с какими трудностями сталкиваются ВПЛ

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

17:29 В Запорожье разворовывали газ — более 160 млн грн убытков

17:15 В "Укрэнерго" объяснили, почему могут менять графики отключений

17:10 Подрыв авто в Одессе — исполнителю теракта назначили наказание

17:05 Зеленский начал двусторонние переговоры со Стармером — видео

17:03 В нескольких регионах действуют аварийные графики отключения

17:45 Экономист Фурса оценил инфляционные перспективы Украины

17:35 Не только сладости — что в Польше обычно дарят на Рождество

17:35 Украину накроет непогода — синоптики предупредили о буре завтра

17:34 Сделка между Netflix и Warner Bros — что думает об этом Трамп

17:31 Аренда квартиры — с какими трудностями сталкиваются ВПЛ

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

17:29 В Запорожье разворовывали газ — более 160 млн грн убытков

17:15 В "Укрэнерго" объяснили, почему могут менять графики отключений

17:10 Подрыв авто в Одессе — исполнителю теракта назначили наказание

17:05 Зеленский начал двусторонние переговоры со Стармером — видео

17:03 В нескольких регионах действуют аварийные графики отключения

18:47 Тепло с одесского рынка — как горожане поддерживают военных

11:03 День Святого Николая — будут ли отмечать одесситы праздник

3 декабря

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

2 декабря

22:32 Ад Мариуполя и плен в РФ глазами одесского морского пехотинца

1 декабря

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

Text

14:00 Переговоры Зеленского с европейскими лидерами — прямой эфир

Text

13:09 Зеленский имеет ряд встреч в Лондоне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия атаковала дамбу на Харьковщине — эфир Ранок.LIVE

7 декабря
Text

19:30 Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

5 декабря
Text

21:00 Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

6 декабря 2025

16:32 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

7 декабря 2025
Эксклюзив

10:14Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

26 ноября 2025

18:40 Ваш цветок по дате рождения — расскажет все о характере

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

26 ноября 2025

15:50 Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря

3 декабря 2025

03:04 Зимний десерт за 5 минут из 1 л молока — без духовки и желатина

1 декабря 2025

19:20 Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид

6 декабря 2025

08:20 Ночной тариф в 2026 — сколько будет стоить киловатт с 1 января

27 ноября 2025

11:30 Украинцам продают доллары со звездочкой — что значит этот символ

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации