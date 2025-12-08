Погода в Украине на вторник 9 декабря — прогноз от Укргидрометцентра

Снег. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 9 декабря, ожидается облачная погода. Местами возможны дожди, снег и шквальный ветер.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Украине 9 декабря

На востоке возможен слабый мокрый снег и дождь. Во второй половине дня дожди пройдут в западных и северных регионах. В остальных областях осадков не ожидается.

Погода в Украине на 9 декабря на 9 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром местами туман будет наблюдаться на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей.

Ветер преимущественно южный, на юге — северо-восточный, 7-12 м/с. В Карпатах днем возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +3 до -2°C, днем ожидается 0...+5°C. В западных и южных областях теплее: ночью +1...+6°C, днем +4...+9°C.

