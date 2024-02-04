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Украинцев предупредили о серьезной опасности в Карпатах — что произошло

4 февраля 2024 17:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинцев предупредили о серьезной опасности в Карпатах — что произошло
Сотрудники ГСЧС в Карпатских горах. Фото: ГСЧС Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила о высоком риске схождения лавин в Ивано-Франковской области 4 и 5 февраля, а также в Закарпатской области 5 февраля. В связи с этим, туристов просят воздержаться от походов в горы.

Об этом ГСЧС сообщила в воскресенье, 4 февраля.

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В ведомстве сообщили, что  связи с прогнозируемым потеплением и выпадением осадков, в виде мокрого снега и дождя, на горных территориях данных регионов прогнозируется значительная угроза образования снеговых лавин — на уровне 3.

"Будьте осторожны и не отправляйтесь в это время в горы", — говорится в сообщении ГСЧС.

ГСЧС Украины
Сообщение ГСЧС Украины. Фото: скриншот

Что говорят в Укргидрометцентре

Украинский центр по гидрометеорологии также предупреждает о возможности схода лавин даже при небольших дополнительных воздействиях, включая возможность отдельных средних и крупных естественных снеговых лавин.

Также Укргидрометцентр сообщает об умеренной опасности снеголавин — 2 уровня, 4 февраля на горных участках Закарпатской области.

При наличии опасности лавин 3 уровня, глубина снежного слоя может достигать от 50 до 70 см, в то время как при 2 уровне опасности она составляет от 30 до 50 см.

Схождение лавин
Снеголавинная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что на горе Тростян спасатели в субботу, 3 февраля, помогли туристам. Лыжники получили травмы ног во время катания.

Также мы писали, что в Закарпатье во время восхождения на гору Пикуй 77-летний турист травмировал ногу. Спасатели прибыли на место, оказали медицинскую помощь и транспортировали мужчину к врачам.

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