Українців попередили про серйозну небезпеку у Карпатах — що сталося
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередила про високий ризик сходження лавин в Івано-Франківській області 4 та 5 лютого, а також у Закарпатській області 5 лютого. У зв'язку з цим туристів просять утриматися від походів у гори.
Про це ДСНС повідомила у неділю, 4 лютого.
Небезпека сходження лавин у Карпатах
У відомстві повідомили, що у зв'язку з прогнозованим потеплінням та випаданням опадів, у вигляді мокрого снігу та дощу, на гірських територіях цих регіонів прогнозується значна загроза утворення снігових лавин – на рівні 3.
"Будьте обережні і не вирушайте в цей час у гори", — йдеться у повідомленні ДСНС.
Що кажуть в Укргідрометцентрі
Український центр з гідрометеорології також попереджає про можливість сходження лавин навіть за невеликих додаткових впливів, включаючи можливість окремих середніх та великих природних снігових лавин.
Також Укргідрометцентр повідомляє про помірну небезпеку сніголавин — 2 рівні, 4 лютого на гірських ділянках Закарпатської області.
За наявності небезпеки лавин на 3 рівні глибина снігового шару може досягати від 50 до 70 см, у той час, як при 2 рівні небезпеки вона становить від 30 до 50 см.
Нагадаємо, що на горі Тростян рятувальники у суботу, 3 лютого, допомогли туристам. Лижники зазнали травм ніг під час катання.
Також ми писали, що на Закарпатті під час сходження на гору Пікуй 77-річний турист травмував ногу. Рятувальники прибули на місце, надали медичну допомогу та транспортували чоловіка до лікарів.
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