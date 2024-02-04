Українців попередили про серйозну небезпеку у Карпатах — що сталося

Співробітники ДСНС у Карпатських горах. Фото: ДСНС України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередила про високий ризик сходження лавин в Івано-Франківській області 4 та 5 лютого, а також у Закарпатській області 5 лютого. У зв'язку з цим туристів просять утриматися від походів у гори.

Про це ДСНС повідомила у неділю, 4 лютого.

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У відомстві повідомили, що у зв'язку з прогнозованим потеплінням та випаданням опадів, у вигляді мокрого снігу та дощу, на гірських територіях цих регіонів прогнозується значна загроза утворення снігових лавин – на рівні 3.

"Будьте обережні і не вирушайте в цей час у гори", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Повідомлення ДСНС України. Фото: скриншот

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Український центр з гідрометеорології також попереджає про можливість сходження лавин навіть за невеликих додаткових впливів, включаючи можливість окремих середніх та великих природних снігових лавин.

Також Укргідрометцентр повідомляє про помірну небезпеку сніголавин — 2 рівні, 4 лютого на гірських ділянках Закарпатської області.

За наявності небезпеки лавин на 3 рівні глибина снігового шару може досягати від 50 до 70 см, у той час, як при 2 рівні небезпеки вона становить від 30 до 50 см.

Сніголавинна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що на горі Тростян рятувальники у суботу, 3 лютого, допомогли туристам. Лижники зазнали травм ніг під час катання.

Також ми писали, що на Закарпатті під час сходження на гору Пікуй 77-річний турист травмував ногу. Рятувальники прибули на місце, надали медичну допомогу та транспортували чоловіка до лікарів.