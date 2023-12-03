Украинцев предупреждают об опасности — чего ожидать от погоды сегодня

Снегопад в Украине. Фото: Reuters

Погода в Украине 3 декабря будет пасмурной и с осадками. Ночью и утром в северных и центральных областях ожидается туман.

видимость 200-500 м. Днем в северной части порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают украинцев об опасности в Карпатском регионе, Волыни и Ровенщине.

"В западных и северных областях на

дорогах гололедица" , — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечают синоптики.

Погода в Украине 3 декабря

Синоптики предупреждают о значительном снеге в Карпатском регионе, Волыни и Ровенщине.

Кое-где налипание мокрого снега и гололедица, на дорогах гололедица, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в центральных и северных областях туман.

"Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в северной части порывы 15-20 м/с" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха :

ночью 0...-5 °C, на побережье морей и в Крыму 0...+7 °C;

в западных областях ночью и днем -3...-6 °C

на востоке и Закарпатье -5...+3 °C,

на юге +4...+9 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 3 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине завтра, 3 декабря, ожидается переменная погода . Осадков станет в этот день меньше, будет снижаться только на западе страны.