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Украинцев предупреждают об опасности — чего ожидать от погоды сегодня

3 декабря 2023 06:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Украинцев предупреждают об опасности — чего ожидать от погоды сегодня
Снегопад в Украине. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине 3 декабря будет пасмурной и с осадками. Ночью и утром в северных и центральных областях ожидается туман.
видимость 200-500 м. Днем в северной части порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают украинцев об опасности в Карпатском регионе, Волыни и Ровенщине.

"В западных и северных областях на
дорогах гололедица" , — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности.

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечают синоптики.

Погода в Украине 3 декабря

Синоптики предупреждают о значительном снеге в Карпатском регионе, Волыни и Ровенщине.

Кое-где налипание мокрого снега и гололедица, на дорогах гололедица, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в центральных и северных областях туман.

"Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в северной части порывы 15-20 м/с" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха :

  • ночью 0...-5 °C, на побережье морей и в Крыму 0...+7 °C;
  • в западных областях ночью и днем -3...-6 °C
  • на востоке и Закарпатье -5...+3 °C,
  • на юге +4...+9 °C.
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Прогноз погоды в Украине сегодня, 3 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине завтра, 3 декабря, ожидается переменная погода . Осадков станет в этот день меньше, будет снижаться только на западе страны.

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