Украинцев предупреждают об опасности — чего ожидать от погоды сегодня
Погода в Украине 3 декабря будет пасмурной и с осадками. Ночью и утром в северных и центральных областях ожидается туман.
видимость 200-500 м. Днем в северной части порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают украинцев об опасности в Карпатском регионе, Волыни и Ровенщине.
"В западных и северных областях на
дорогах гололедица" , — говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечают синоптики.
Погода в Украине 3 декабря
Синоптики предупреждают о значительном снеге в Карпатском регионе, Волыни и Ровенщине.
Кое-где налипание мокрого снега и гололедица, на дорогах гололедица, на остальной территории без существенных осадков.
Ночью и утром в центральных и северных областях туман.
"Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в северной части порывы 15-20 м/с" , — говорится в сообщении.
Температура воздуха :
- ночью 0...-5 °C, на побережье морей и в Крыму 0...+7 °C;
- в западных областях ночью и днем -3...-6 °C
- на востоке и Закарпатье -5...+3 °C,
- на юге +4...+9 °C.
Напомним, в Украине завтра, 3 декабря, ожидается переменная погода . Осадков станет в этот день меньше, будет снижаться только на западе страны.
Читайте Новини.LIVE!