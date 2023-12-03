Українців попереджають про небезпеку — чого очікуквати від погоди сьогодні
Погода в Україні 3 грудня буде похмурою та з опадами. Вночі та вранці у північних і центральних областях очікується туман,
видимість 200-500 м. Вдень у північній частині пориви вітру 15-20 м/с.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають українців про небезпеку у Карпатськоиу регіоні, Волині та Рівненщині.
"У західних і північних областях на
дорогах ожеледиця", — йдеться в повідомленні.
Оголошено І рівень небезпечності.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — наголошують синоптики.
Погода в Україні 3 грудня
Синоптики попереджають про значний сніг у Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині.
Подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця, на решті території без істотних опадів.
Вночі та вранці у центральних і північних областях туман.
"Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.
Температура повітря:
- вночі 0...-5 °C, на узбережжі морів та в Криму 0...+7 °C;
- у західних областях вночі та вдень -3...-6 °C
- на сході та на Закарпатті -5...+3 °C,
- на півдні +4...+9 °C.
Нагадаємо, в Україні завтра, 3 грудня, очікується мінлива погода. Опадів стане в цей день менше, сніжитиме лише заході країни.
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