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Украинцев предупреждают о непогоде — синоптики назвали опасные регионы

25 ноября 2023 05:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в четверг, 25 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня
Украинцы в снежную погоду. Фото: papik.pro
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в субботу, 25 ноября, будет облачной, но с прояснениями. В западных областях синоптики прогнозируют небольшой снег, в то время как в восточных и Днепропетровской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, снег следует ожидать только в западном регионе Украины. Впрочем, на остальной территории температура покажет плюсовый показатель.

"Температура воздуха опустится до -6°C ночью, однако на востоке будет еще холоднее. Днем тоже следует ожидать мороза" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью -3...+2 °C, в центральных и восточных областях:
  • днем около 0 °C, на западе +1...+6 °C, в южные части:
  • днем +13 °C в Крыму.

 

Предупреждение от Укргидрометцентра

Украинцев 25 ноября предупреждают об низкой снеголавинной опасности.

"В связи с снегопадами и вьюгами, на высокогорье восточной части Закарпатской области ", —-назвали опасные территории в Укргидрометцентре.

Объявлен I уровень опасности – желтый.

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Карта опасных погодных условий на Украине сегодня, 25 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 25 ноября, в южных регионах ожидают сильные дожди , а в западных - снег. Кроме того, синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Закарпатской области.

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