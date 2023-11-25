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Українців попереджають про негоду — синоптики назвали небезпечні регіони

25 листопада 2023 05:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в четвер, 25 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні
Українці під час снігової погоди. Фото: papik.pro
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в суботу, 25 листопада, буде хмарною, але з проясненнями. У західних областях синоптики прогнозують невеликий сніг, тоді як східних і Дніпропетровській областях помірний дощ, місцями з мокрим снігом. На решта території без опадів. Вітер переважно південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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За прогнозами синоптиків, сніг варто очікувати лише в західному регіоні України.  Утім, на решті території температура покаже плюсовий показник. 

"Температура повітря опуститься до -6 °C вночі, проте на сході буде ще холодніше. Вдень теж слід чекати морозу", — вказано в повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі -3...+2 °C, у центральних та східних областях:
  • вдень близько 0 °C, на заході +1...+6 °C, у південні  частині:
  •  вдень +13 °C в Криму.

 

Попередження від Укргідрометцентру

Українців 25 листопада попереджають про низьку сніголавинну небезпеку.

"У зв'язку зі снiгопадами та хуртовинами, на високогір'ї східної частини Закарпатської області", — назвали небезпечні території в Укргідрометцентрі.

Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

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Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 25 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра, 25 листопада, у південних регіонах очікують сильні дощі, а в західних — сніг. Окрім того, синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку в Закарпатській області.

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