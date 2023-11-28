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Украину накроет метель — синоптик Диденко рассказала, где ждать завтра бурю

28 ноября 2023 14:36
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 29 ноября — сильный снег и ветер
Снежная погода в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

На Украину завтра, 29 ноября, будет надвигаться южный циклон. В большинстве регионов Украины будет бушевать непогода.

О погоде в этот день рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 29 ноября

По ее словам, завтра стоит ожидать снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дожди.

Также Диденко предупредила о сильном ветре со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду. Направление — юго-восточное с переходом на западное.

Температура воздуха:

  • ночью — -5...0 °C, на юге —  +6...+2 °C;
  • днем — +2...+6 °C, на западе —  -4...0 °C, на юге — +7...+14 °C.
прогноз погоды от Диденко
Карта погоды в Украине 29 ноября. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 29 ноября

В Киеве тоже завтра ожидаются сложные погодные условия. В городе будет идти мокрый снег, дождь и налипание мокрого снега. Уже днем осадки станут слабее и прекратятся.

прогноз погоды от Диденко
Карта погоды в Киеве 29 ноября. Фото: Наталья Диденко

Ветер — юго-восточный с переходом на западный, он будет очень сильным, поэтому следует быть осторожными.

Температура воздуха:

  • ночью — -2...0 °C;
  • днем — - +2 °C.
прогноз погоды от Диденко
Скриншот сообщения из Facebook Натальи Диденко

Напомним, сильные снегопады и порывы ветра накрыли страну — больше всего от непогоды страдают южные регионы. Однако, по словам генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко, масштабных отключений в Украине можно избежать.

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