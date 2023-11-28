Прогноз погоди в Україні на завтра, 29 листопада — сильний сніг та вітер

Снігова погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На Україну завтра, 29 листопада, насуватиметься південний циклон. У більшості регіонів України буде вирувати негода.

Про погоду в цей день розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 29 листопада

За її словами, завтра варто очікувати на сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі.

Також Діденко попередила про сильний вітер зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Напрямок — південно-східний з переходом на західний.

Температура повітря:

вночі — -5...0 °C, на півдні — +6...+2 °C;

вдень — +2...+6 °C, на заході — -4...0 °C, на півдні — +7...+14 °C.

Карта погоди в Україні 29 листопада. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 29 листопада

У Києві теж завтра очікуються складні погодні умови. У місті йтиме мокрий сніг, дощ та налипання мокрого снігу. Вже вдень опади будуть ставати слабшими і припиняться.

Карта погоди в Києві 29 листопада. Фото: Наталка Діденко

Вітер — південно-східний з переходом на західний, він буде дуже сильним, тому варто бути обережними.

Температура повітря:

вночі — -2...0 °C;

вдень — +2 °C.

Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, сильні снігопади та пориви вітру накрили країну — найбільше від негоди страждають південні регіони. Однак, за словами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка, масштабних відключень по Україні наразі можна уникнути.