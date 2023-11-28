Прогноз погоди в Україні на завтра, 29 листопада — сильний сніг та вітер

Україну накриє хуртовина — синоптик Діденко розповіла, де очікувати завтра бурю
На Україну завтра, 29 листопада, насуватиметься південний циклон. У більшості регіонів України буде вирувати негода.
Про погоду в цей день розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 29 листопада
За її словами, завтра варто очікувати на сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі.
Також Діденко попередила про сильний вітер зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Напрямок — південно-східний з переходом на західний.
Температура повітря:
- вночі — -5...0 °C, на півдні — +6...+2 °C;
- вдень — +2...+6 °C, на заході — -4...0 °C, на півдні — +7...+14 °C.
Погода у Києві 29 листопада
У Києві теж завтра очікуються складні погодні умови. У місті йтиме мокрий сніг, дощ та налипання мокрого снігу. Вже вдень опади будуть ставати слабшими і припиняться.
Вітер — південно-східний з переходом на західний, він буде дуже сильним, тому варто бути обережними.
Температура повітря:
- вночі — -2...0 °C;
- вдень — +2 °C.
Нагадаємо, сильні снігопади та пориви вітру накрили країну — найбільше від негоди страждають південні регіони. Однак, за словами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка, масштабних відключень по Україні наразі можна уникнути.
Читайте Новини.LIVE!