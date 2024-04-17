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Украину накрыла сверхмощная магнитная буря — когда космическая угроза исчезнет

17 апреля 2024 17:04
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Украину накрыла сверхмощная магнитная буря — когда космическая угроза исчезнет
Магнитная буря. Иллюстративное фото: Shutterstock
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В Украине зафиксировали очень сильную магнитную бурю. Она началась 14 апреля и уже через два дня усилилась, а в среду, 17 апреля — пошла на спад.

Об этом сообщает приложение meteoagent.

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Так, 14 апреля четырехбалльная магнитная буря атаковала Украину, а 16 апреля ее сила стремительно выросла и составила почти семь баллов.

Уже сегодня, 17 апреля, сила бури снова опустилась до четырех баллов.

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Шкала силы магнитной бури. Фото: meteoagent

Ученые прогнозируют, что завтра ее мощность снова усилится и достигнет шести баллов, а затем снизится до минимума.

Как отмечает meteoprog, в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне. Так, на Солнце произошло 11 вспышек класса М4, которые влияют на Землю.

Уже завтра, 18 апреля, магнитосфера Земли будет в сильном возбужденном состоянии.

Солнечная активность 18 апреля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 70.
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Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: freepik

Как избежать негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

  • заранее не употреблять в избытке кофе, энергетические напитки и алкоголь;
  • пить большее количество воды, проветривать помещение и больше находиться на свежем воздухе;
  • чтобы сохранить здоровым сон, следует принимать контрастный душ.

Напомним, китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.

Также мы писали, что SpaceX запустила вторую в этом году миссию для космических сил США USSF-62, которая отправит на низкую околоземную орбиту спутник WSF-M.

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