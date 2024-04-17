Украину накрыла сверхмощная магнитная буря — когда космическая угроза исчезнет
В Украине зафиксировали очень сильную магнитную бурю. Она началась 14 апреля и уже через два дня усилилась, а в среду, 17 апреля — пошла на спад.
Об этом сообщает приложение meteoagent.
Мощная магнитная буря в Украине
Так, 14 апреля четырехбалльная магнитная буря атаковала Украину, а 16 апреля ее сила стремительно выросла и составила почти семь баллов.
Уже сегодня, 17 апреля, сила бури снова опустилась до четырех баллов.
Ученые прогнозируют, что завтра ее мощность снова усилится и достигнет шести баллов, а затем снизится до минимума.
Как отмечает meteoprog, в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне. Так, на Солнце произошло 11 вспышек класса М4, которые влияют на Землю.
Уже завтра, 18 апреля, магнитосфера Земли будет в сильном возбужденном состоянии.
Солнечная активность 18 апреля
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Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 70.
Как избежать негативного воздействия магнитных бурь на здоровье
- заранее не употреблять в избытке кофе, энергетические напитки и алкоголь;
- пить большее количество воды, проветривать помещение и больше находиться на свежем воздухе;
- чтобы сохранить здоровым сон, следует принимать контрастный душ.
Напомним, китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.
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