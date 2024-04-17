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Україну накрила надпотужна магнітна буря — коли космічна загроза зникне

17 квітня 2024 17:04
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Україну накрила надпотужна магнітна буря — коли космічна загроза зникне
Магнітна буря. Ілюстративне фото: Shutterstock
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В Україні зафіксували дуже сильну магнітну бурю. Вона розпочалася 14 квітня та вже за два дні посилилася, а в середу, 17 квітня — пішла на спад.

Про це повідомляє застосунок meteoagent.

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Потужна магнітна буря в Україні

Так, 14 квітня чотирибальна магнітна буря атакувала Україну, а 16 квітня її сила стрімко зросла та становила майже сім балів.

Вже сьогодні, 17 квітня, сила бурі знову опустилася до чотирьох балів.

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Шкала сили магнітної бурі. Фото: meteoagent

Науковці прогнозують, що завтра її потужність знову посилиться та досягне шести балів, а потім знизиться до мінімуму. 

Як зазначає meteoprog, протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні. Так, на Сонці сталося 11 спалахів класу М4, які впливають на Землю.

Вже завтра, 18 квітня, магнітосфера Землі перебуватиме в сильному збудженому стані.

Сонячна активність 18 квітня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 70.
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Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik

Як уникнути негативного впливу магнітних бур на здоров'я

  • заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь;
  • пити більшу кількість води, провітрювати приміщення та більше перебувати на свіжому повітрі;
  • аби зберегти здоровим сон, варто приймати контрастний душ. 

Нагадаємо, китайська космічна місія Chang’e-5 знайшла на Місяці два загадкові мінерали з титану та кисню. 

Також ми писали, що SpaceX запустила другу у цьому році місію для Космічних сил США USSF-62, яка відправить на низьку навколоземну орбіту супутник WSF-M.

погода
космос
магнітні бурі
головний біль
Земля

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