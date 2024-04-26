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Украину не отпускают дожди с грозами — в каких регионах ожидаются бури

26 апреля 2024 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в пятницу, 26 апреля – где синоптики обещают дожди, грозы, туман, ветер
Грозые молнии в небе. Фото иллюстративное: Shutterstock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 26 апреля, будет дождливой. Ночью в большинстве северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму грозы. Днем в некоторых регионах столбик термометра поднимется до +26°C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 26 апреля

В Закарпатье, Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областях ночью и утром местами туман. Днем в Украине, кроме западных областей, дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температу воздуха днем в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях +12...+17°C, на остальной территории +18...+23°C, на юго-востоке страны до +26°C.

На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем до +10°C.

В Киевской области тоже будет дождь, утром возможен туман. Температура воздуха днем +12...+17°C. В Киеве +12...+14°C.

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Прогноз погоды в Украине 26 апреля. Скриншот с Facebook/Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

25-26 апреля в результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, в верхней части Каменского водохранилища возможны колебания уровней воды с тенденцией к повышению с последующим затоплением поймы и частичным затоплением некоторых приречных территорий в Кировоградской и Полтавской областях.

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Предупреждение об опасных гидрологических явлениях сегодня, 26 апреля. Скриншот с Facebook/Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 26 апреля

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 26 апреля, в восточных и южных областях пройдут незначительные дожди. Потеплее следует одеваться жителям Житомирской и Винницкой областей. Там воздух прогреется только до +9...+12°C.
"В западных областях +12...+18°C. В южной части +19...+25°C. В центральных областях +18...+24°C", — сообщает синоптик Диденко.

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Скриншот сообщения с телеграмм-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, 21 апреля в Киеве из-за непогоды рухнули деревья, были подтоплены улицы и подъезды, получили повреждения десятки автомобилей.

Ранее мы сообщали, что из-за грозы в 16 населенных пунктах Житомирской области исчез свет.

Укргидрометцентр
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