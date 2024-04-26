Погода в Україні у п'ятницю, 26 квітня — де синоптики обіцяють дощі, грози, туман, вітер

Грозові блискавки у небі. Фото ілюстративне: Shutterstock

Погода в Україні у п'ятницю, 26 квітня, буде дощовою. Вночі у більшості північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму — грози. Вдень в деяких регіонах стовпчик термометра підніметься до +26°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 26 квітня

На Закарпатті, Львівщині, Одещині, Вінниччині та Київщині вночі та вранці місцями туман. Вдень в Україні, крім західних областей, дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний, у східних областях — південно-східний, 5-10 м/с.

Температуа повітря вдень у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях +12...+17°C, на решті території +18...+23°C, на південному сході країни до +26°C.

На високогір'ї Карпат синоптики прогнозують невеликий дощ. Вдень — до +10°C.

На Київщині теж дощитиме, вранці можливий туман. Температура повітря вдень +12...+17°C. У Києві +12...+14°C.

Прогноз погоди в Україні на 26 квітня. Скриншот з Facebook/Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

25-26 квітня внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхній частині Кам’янського водосховища можливі коливання рівнів води з тенденцією до підвищення з подальшим затопленням заплави та частковим затопленням деяких прирічкових територій у Кіровоградській та Полтавській областях.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища сьогодні, 26 квітня. Скриншот з Facebook/Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 26 квітня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 26 квітня, найменше дощів буде у східних та південних областях. Тепліше слід одягатися жителям Житомирщини та Вінниччини. Там повітря прогріється лише до +9...+12°C.

"У західних областях +12...+18°C. У південній частині +19...+25°C. У центральних областях +18...+24°C", — повідомляє синоптик Діденко.

Скриншот повідомлення з телеграм-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, 21 квітня у Києві через негоду повалилися дерева, були підтоплені вулиці та підʼїзди, зазнали пошкоджень десятки автомобілів.

Раніше ми повідомляли, що через грозу у 16-ти населених пунктах Житомирської області зникло світло.