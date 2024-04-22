Погода в Украине в четверг, 22 апреля - где синоптики обещают заморозки, снег, грозы, дожди

Женщина прячется от дождя под зонтиком. Фото иллюстративное: vinnitsa.info

Погода в Украине в понедельник, 22 апреля, снова принесет дожди и грозы. Осадки ожидаются на западе, юге и в центральных регионах Украины. В Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях — облачно, возможны кратковременные дожди. На западе страны сохранятся заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 22 апреля

Температура воздуха в западных областях ночью до +6 °C, на поверхности почвы заморозки 0...+3 °C, днем +6...+11 °C. В юго-восточной части Украины +14...+19 °C. На остальной территории столбики термометров покажут +10...+15 °C днем. На высокогорье Карпат синоптики обещают мокрый снег, температура ночью и днем — около 0 °C.

В Киевской области — облачно с прояснениями, ночью будет дождь, а днем — без существенных осадков. Дневная температура воздуха +10...+15 °C. В Киеве днем до +14 °C.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля. Скриншот с Facebook/Укргидрометцентр

На всей территории Украины ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью 22 апреля в северных, центральных и восточных областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают украинцев об опасных гидрологических явлениях в Киевской области.



18-23 апреля из-за повышенной водности в реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевщины возможно резкое колебание уровня воды в Днепре, затопление пойм и побережий.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Киевской обл., 22 апреля. Скриншот с Facebook/Укргидрометцентр

Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах

Высокий — ІІІ уровень — снеголавинной опасности ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области. В горах возможно схождение лавин!

Умеренная — ІІ уровня — снеголавинная опасность наблюдается на высокогорье восточной части Закарпатской области.

На высокогорье западной и центральной части Закарпатской области низкая снеголавинная опасность.

Предупреждение о снеголавинной опасности в Карпатах 22 апреля. Скриншот с Facebook/Укргидрометцентр

Напомним, 21 апреля в Одессе объявляли штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра на улицах города падали деревья. Одно из них перекрыло движение транспорта на улице Приморской.

Ранее сообщалось, что катастрофические затопления в Дубае и других районах могли быть результатом действий самой страны.