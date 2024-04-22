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Україну знову заллють дощі — синоптики попереджають про підтоплення

22 квітня 2024 04:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в четвер, 22 квітня — де синоптики обіцяють заморозки, сніг, грози, дощі
Жінка ховається від дощу під парасолею. Фото ілюстративне: vinnitsa.info
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у понеділок, 22 квітня, знову принесе дощі та грози. Опади очікуються на заході, півдні та у центральних регіонах України. У Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде хмарно, можливі короткочасні дощі. На заході країни зберігаються заморозки. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 22 квітня

Температура повітря у західних областях вночі до +6 °C, на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 °C, вдень +6...+11 °C. У південно-східній частині України +14...+19 °C. На решті території — вдень стовпчики термометрів покажуть +10...+15 °C. На високогір'ї Карпат вдень синоптики обіцяють мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0 °C.

На Київщині — хмарно з проясненнями, вночі дощитиме, а вдень — без істотних опадів. Денна температура повітря становитиме +10...+15 °C. У Києві вдень до +14 °C.

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Прогноз погоди в Україні на 22 квітня. Скриншот з Facebook/Укргідрометцентр

На всій території України вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі 22 квітня у північних, центральних та східних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с. 

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають українців про небезпечні гідрологічні явища у Київській області. 
18-23 квітня, внаслідок підвищеної водності річки Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у Києві та Бориспільському районі Київщини можливе різке коливання рівнів води у Дніпрі і затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

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Попередження про небезпечні гідрологічні явища у Київській обл., 22 квітня. Скриншот з Facebook/Укргідрометцентр

Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

Високий — ІІІ рівень — сніголавинної небезпеки очікується на високогір'ї Івано-Франківської області. У горах можливе сходження лавин!

Помірна — ІІ рівня — сніголавинна небезпека спостерігається на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

На високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області — низька сніголавинна небезпека.

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Попередження про сніголавинну небезпеку у Карпатах 22 квітня. Скриншот з Facebook/Укргідрометцентр

Нагадаємо,  21 квітня в Одесі оголошували штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста падали дерева. Одне з них перекрило рух транспорту по вулиці Приморській.

Раніше ми повідомляли, що катастрофічні затоплення в Дубаї та інших районах могли бути результатом дій самої країни.

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