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Укргидрометцентр предупредил граждан об опасной погоде в некоторых областях Украины

10 февраля 2024 21:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 11 февраля от Укргидрометцентра.
Туманная погода в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украину в воскресенье, 11 февраля, придет с сильными туманами. Синоптики предупреждают граждан о плохой видимости на дорогах, до 200 метров. Осадки преимущественно ожидаются на востоке и севере. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +16 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 февраля

В Украине 11 февраля будет облачная погода. В центральных и южных областях осадков не ожидается, а на остальных территориях возможны дожди. На севере и востоке будут осадки в виде мокрого снега, умеренные.

Почти все области накроет густой туман, а в северных и восточных областях на дорогах местами гололед.

Ветер в основном будет юго-восточным, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Украине:

  • в Закарпатье ночью +1...+6 °C; а днем +11...+16 °C;
  • в Прикарпатье, на юге Одесчины и в Крыму ночью +7...9 °C; а днем +11...+16 °C;
  • на востоке и северо-востоке страны около 0 °C ночью, а +3...+8 °C;
  • на остальной территории +7...12 °C.
Погода в Украине 11 февраля
Погода в Украине 11 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают украинцев осторожничать на дорогах в воскресенье, из-за тумана видимость составит 200-500 м. Объявлен I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", — отметили в Укргидрометцентре.

Карта опасных метеорологических явлений в Украине
Карта опасных метеорологических явлений в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 11 февраля

В Киевской области погода также будет облачной и туманной. Ожидается небольшой дождь и местами мокрый снег. Водителей призывают быть осторожными из-за гололеда на дорогах. Порывы ветра будут юго-восточными, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет +1...+6 °C, а днем +3...+8 °C.

В Киеве ночью будет +1...+3 °C, а днем +5 °C.

Напомним, в Одессе существенных осадков 11 февраля не ожидается. Температурный фон в регионе остается выше нормы. Ночью +5...+10 °С, днем +11...+16 °С тепла. Температура морской воды +5...+6 °С.

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