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Укргідрометцентр попередив громадян про небезпечну погоду в деяких областях України

10 лютого 2024 21:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 11 лютого від Укргідрометцентру
Туманна погода в місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україну у неділю, 11 лютого, прийде з сильними туманами. Синоптики попереджають громадян про погану видимість на дорогах, до 200 метрів. Опади переважно очікуються на сході та півночі. Температура повітря коливатиметься в межах від 0 до +16 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 11 лютого

В Україні 11 лютого переважатиме хмарна погода. В центральних та південних областях опадів не передбачається, а на решті територій можливі дощі. На півночі та сході будуть опади у вигляді мокрого снігу, помірні.

Майже всі області накриє густий туман, а у північних та східних областях на дорогах місцями ожеледиця. 

Вітер здебільшого буде південно-східним, 7-12 м/с.

Температура повітря в Україні:

  • на Закарпатті вночі +1...+6 °C; а вдень +11...+16 °C;
  • на Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму вночі +7...9 °C; а вдень +11...+16 °C;
  • на сході та північному сході країни близько 0 °C вночі, а +3...+8 °C;
  • на решті території +7...12 °C.
Погода в Україні 11 лютого
Погода в Україні 11 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають українців бути обережними на дорогах в неділю, через туман видимість становитиме 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", — наголосили в Укргідрометцентрі.

Мапа небезпечних метеорологічних явищ в Україні
Мапа небезпечних метеорологічних явищ в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 11 лютого

На Київщині погода також буде хмарною та туманною. Очікується невеликий дощ та подекуди мокрий сніг. Водіїв закликають буди обережними через ожеледицю на дорогах. Пориви вітру будуть південно-східними, 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +1...+6 °C, а вдень +3...+8 °C.

У Києві вночі буде +1..+3 °C, а вдень +5 °C.

Нагадаємо, в Одесі істотних опадів 11 лютого не очікується. Температурний фон в регіоні залишається вищим за норму. Вночі +5...+10 °С, вдень +11...+16 °С тепла. Температура морської води +5...+6 °С. 

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