Погода в Украине 14 января - какой будет погода завтра

Мужчина идет под снегом. Фото: РБК-Украина

В среду, 14 января, погоду в большинстве регионов Украины будет определять поле высокого давления. Именно поэтому не стоит ожидать существенных осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Погода в Украине 14 января

Облачно с прояснениями, однако на крайнем западе страны, а также в Крыму и Приазовье возможен небольшой снег из-за приближения атмосферного фронта и более теплой влажной воздушной массы с Черного моря.

Ночью на западе и севере местами ожидается туман, на дорогах местами возможна гололедица. Ветер будет переменных направлений, слабый — 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в широком диапазоне: ночью в большинстве областей ожидается -17...-12 °С, в северных регионах до -20 °С.

Днем столбик термометра поднимется до -13...-8 °С. На Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью -11...-6 °С, днем — -7...-2 °С. В Крыму ночью около -6...-1 °С, днем — около нуля.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что сегодня из-за непогоды возникли серьезные осложнения на популярных автодорогах Украины.

Также мы показали, как выглядит Львов после сильных осадков.