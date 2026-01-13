Погода в Україні 14 січня - якою буде погода завтра

Чоловік йде під снігом. Фото: РБК-Україна

У середу, 14 січня, погоду в більшості регіонів України визначатиме поле високого тиску. Саме тому не варто очікувати істотних опадів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Погода в Україні 14 січня

Хмарно з проясненнями, проте на крайньому заході країни, а також у Криму та Приазов’ї можливий невеликий сніг через наближення атмосферного фронту та теплішу вологу повітряну масу з Чорного моря.

Вночі на заході та півночі місцями очікується туман, на дорогах подекуди можливе ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків, слабкий — 3-8 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься у широкому діапазоні: вночі в більшості областей очікується -17...-12 °С, у північних регіонах до -20 °С.

Вдень стовпчик термометра підніметься до -13...-8 °С. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі -11...-6 °С, вдень — -7...-2 °С. У Криму вночі близько -6...-1 °С, вдень — близько нуля.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

