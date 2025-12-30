Погода сегодня, 30 декабря, в Украине - Укргидрометцентр

Метель на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на вторник, 30 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Небольшой снег (днем местами), только ночью в большинстве областей без осадков. На дорогах гололедица.

Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 30 декабря

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составила -1...-6 °С, на северо-востоке страны до -9 °С. Днем -4...+1 °С, на крайнем юге страны +2...+4 °С. В Карпатах умеренный снег: температура ночью -6...-11 °С, днем -3...-8 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 30 декабря будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег (днем местами), а на дорогах гололедица.

Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью по области составила -1...-6 °С, днем прогнозируют -4...+1 °С.

Тем временем в Киеве ночью было -4...-6 °С, днем будет -1...-3 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 30 декабря ожидается небольшой снег, а на дорогах гололедица.

Ветер будет дуть северо-западный и западный и будет порывистым. В частности, в западных областях, а также Житомирской, Винницкой и Черниговской области возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Также Диденко прогнозировала, что ночью будет -2...-6 °С, а днем +1...-3 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня будет холодная и морозная погода. Также, синоптики ожидают, что будет сильный ветер.

Также мы сообщали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.