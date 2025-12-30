Погода сьогодні, 30 грудня, в Україні — Укргідрометцентр

Укргідрометцентр прогнозує на сьогодні сніги і морози по Україні
Прогноз погоди на вівторок, 30 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (вдень місцями), лише вночі у більшості областей без опадів. На дорогах ожеледиця.
Про це у понеділок, 29 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 30 грудня
Сьогодні вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі становила -1...-6 °С, на північному сході країни до -9 °С. Вдень -4...+1 °С, на крайньому півдні країни +2...+4 °С. В Карпатах помірний сніг: температура вночі -6...-11 °С, вдень -3...-8 °С.
У Київській області та Києві 30 грудня буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий сніг (вдень місцями), а на дорогах ожеледиця.
Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі по області становила -1...-6 °С, вдень прогнозують -4...+1 °С.
Тим часом у Києві вночі було -4...-6 °С, вдень буде -1...-3 °С.
Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 30 грудня очікується невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.
Вітер дутиме північно-західний та західний і буде рвучким. Зокрема, у західних областях, а також Житомирській, Вінницькій та Чернігівській області можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Також Діденко прогнозувала, що вночі буде -2...-6 °С, а вдень +1...-3 °С.
Нагадаємо, що в Одесі сьогодні буде холодна та морозна погода. Також, синоптики очікують, що буде сильний вітер.
