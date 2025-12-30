Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Укргідрометцентр прогнозує на сьогодні сніги і морози по Україні

Укргідрометцентр прогнозує на сьогодні сніги і морози по Україні

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 06:33
Погода сьогодні, 30 грудня, в Україні — Укргідрометцентр
Хуртовина на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Яка погода буде в Україні 30 грудня Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

Прогноз погоди на вівторок, 30 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (вдень місцями), лише вночі у більшості областей без опадів. На дорогах ожеледиця.

Про це у понеділок, 29 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 30 грудня

В Україні 30 грудня будуть сніги, морози та ожеледиця
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила -1...-6 °С, на північному сході країни до -9 °С. Вдень -4...+1 °С, на крайньому півдні країни +2...+4 °С. В Карпатах помірний сніг: температура вночі -6...-11 °С, вдень -3...-8 °С.

Прогноз погоди в Україні 30 грудня
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 30 грудня буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий сніг (вдень місцями), а на дорогах ожеледиця.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі по області становила -1...-6 °С, вдень прогнозують -4...+1 °С.

Тим часом у Києві вночі було -4...-6 °С, вдень буде -1...-3 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 30 грудня очікується невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Вітер дутиме північно-західний та західний і буде рвучким. Зокрема, у західних областях, а також Житомирській, Вінницькій та Чернігівській області можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Також Діденко прогнозувала, що вночі буде -2...-6 °С, а вдень +1...-3 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні буде холодна та морозна погода. Також, синоптики очікують, що буде сильний вітер.

Також ми повідомляли, якою буде погода у грудні під час новорічних свят.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації