Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 19 июля.

В ожидании дождя — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
Сегодня, 19 июля, Одесса готовится к жаркому дню с возможными дождями. Температура воздуха поднимется до +35°C, а вода в море прогреется до +29°C. Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, поэтому следует быть осторожными и планировать свой день согласно прогнозу.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +24...+26°С, днем +34...+35°С.
- Температура морской воды +26...+29 °С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +21...+26°С, +32...+37°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Погода в Украине 19 июля
Сегодня в отдельных регионах страны будет сохраняться аномальная жара. В пятницу температура воздуха снизится не только на западе и севере, но и начнет ослабевать на юге, востоке и в центре Украины.
В то же время грозовые дожди ожидаются только в Карпатах и вечером на территории Приазовья. Высокие температурные показатели завтра будут зафиксированы в южной части, восточных регионах, а также в Днепропетровской области.
Температура воздуха в пятницу, 19 июля:
- на западе +25...+29 °С;
- на севере +27...+29 °С;
- в центре +28...+32°С;
- на востоке +31...+34°С, в Луганской области — до +36°С;
- на юге +32...+36 °С.
Мы писали, что журналисты Новинии.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.
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