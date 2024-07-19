Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В ожидании дождя — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня arrow

В ожидании дождя — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

19 июля 2024 05:31
Верзилова Єлизавета - редактор
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 19 июля.
Мужчина пьет воду на пляже. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 19 июля, Одесса готовится к жаркому дню с возможными дождями. Температура воздуха поднимется до +35°C, а вода в море прогреется до +29°C. Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, поэтому следует быть осторожными и планировать свой день согласно прогнозу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:
Температура в Одесской области
Температурная карта. Фото: скриншот с Windy

Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +24...+26°С, днем +34...+35°С.
  • Температура морской воды +26...+29 °С.
прогноз погоды в Одессе. 19 июля
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +21...+26°С, +32...+37°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
прогноз погоды в Одесской области. 19 июля
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Пожарная опасность в Одесской области
Прогноз пожарной угрозы на 19 июля. Фото: скриншот

Погода в Украине 19 июля

Сегодня в отдельных регионах страны будет сохраняться аномальная жара. В пятницу температура воздуха снизится не только на западе и севере, но и начнет ослабевать на юге, востоке и в центре Украины.

В то же время грозовые дожди ожидаются только в Карпатах и вечером на территории Приазовья. Высокие температурные показатели завтра будут зафиксированы в южной части, восточных регионах, а также в Днепропетровской области.

Температура воздуха в пятницу, 19 июля:

  • на западе +25...+29 °С;
  • на севере +27...+29 °С;
  • в центре +28...+32°С;
  • на востоке +31...+34°С, в Луганской области — до +36°С;
  • на юге +32...+36 °С.
прогноз погоды по Украине 19 июля
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Мы писали, что журналисты Новинии.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.

погода Одесса лето Одесская область синоптик Новости Одессы дождь прогноз погоды осадки аномальная жара жара температура

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня