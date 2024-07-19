Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 19 июля.

Мужчина пьет воду на пляже. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 19 июля, Одесса готовится к жаркому дню с возможными дождями. Температура воздуха поднимется до +35°C, а вода в море прогреется до +29°C. Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, поэтому следует быть осторожными и планировать свой день согласно прогнозу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температурная карта. Фото: скриншот с Windy

Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью +24...+26°С, днем +34...+35°С.

Температура морской воды +26...+29 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью +21...+26°С, +32...+37°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз пожарной угрозы на 19 июля. Фото: скриншот

Погода в Украине 19 июля

Сегодня в отдельных регионах страны будет сохраняться аномальная жара. В пятницу температура воздуха снизится не только на западе и севере, но и начнет ослабевать на юге, востоке и в центре Украины.



В то же время грозовые дожди ожидаются только в Карпатах и вечером на территории Приазовья. Высокие температурные показатели завтра будут зафиксированы в южной части, восточных регионах, а также в Днепропетровской области.

Температура воздуха в пятницу, 19 июля:

на западе +25...+29 °С;

на севере +27...+29 °С;

в центре +28...+32°С;

на востоке +31...+34°С, в Луганской области — до +36°С;

на юге +32...+36 °С.

Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Мы писали, что журналисты Новинии.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.