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В очікуванні дощу — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

19 липня 2024 05:31
Верзілова Єлизавета - редактор
Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 19 липня
Чоловік п'є воду на пляжі. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 19 липня, Одеса готується до спекотного дня з можливими дощами. Температура повітря підніметься до +35°C, а вода в морі прогріється до +29°C. Синоптики попереджають про несприятливі погодні умови, тому варто бути обережними і планувати свій день відповідно до прогнозу.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура на Одещині
Температурна карта. Фото: скриншот з Windy

Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +24...+26 °С, вдень +34...+35 °С.
  • Температура морської води +26...+29 °С.
прогноз погоди в Одесі. 19 липня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +21...+26 °С, +32...+37 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
прогноз погоди в Одеській області. 19 липня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека на Одещині
Прогноз пожежної небезпеки на 19 липня. Фото: скриншот

Погода в Україні 19 липня

Сьогодні в окремих регіонах країни досі зберігатиметься аномальна спека. У пёятницю температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, але й почне слабшати на півдні, сході та в центрі України.

Водночас грозові дощі очікуються лише у Карпатах та ввечері на території Приазов'я. Найвищі температурні показники завтра будуть зафіксовані у південній частині, східних регіонах, а також у Дніпропетровській області.

Температура повітря у п'ятницю, 19-го липня:

  • на заході +25...+29 °С;
  • на півночі +27...+29 °С;
  • у центрі +28...+32 °С;
  • на сході +31...+34 °С, на Луганщині — до +36 °С;
  • на півдні +32...+36 °С.
прогноз погоди по Україні 19 липня
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.

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