Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 19 липня

Чоловік п'є воду на пляжі. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 19 липня, Одеса готується до спекотного дня з можливими дощами. Температура повітря підніметься до +35°C, а вода в морі прогріється до +29°C. Синоптики попереджають про несприятливі погодні умови, тому варто бути обережними і планувати свій день відповідно до прогнозу.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температурна карта. Фото: скриншот з Windy

Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі +24...+26 °С, вдень +34...+35 °С.

Температура морської води +26...+29 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі +21...+26 °С, +32...+37 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз пожежної небезпеки на 19 липня. Фото: скриншот

Погода в Україні 19 липня

Сьогодні в окремих регіонах країни досі зберігатиметься аномальна спека. У пёятницю температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, але й почне слабшати на півдні, сході та в центрі України.



Водночас грозові дощі очікуються лише у Карпатах та ввечері на території Приазов'я. Найвищі температурні показники завтра будуть зафіксовані у південній частині, східних регіонах, а також у Дніпропетровській області.

Температура повітря у п'ятницю, 19-го липня:

на заході +25...+29 °С;

на півночі +27...+29 °С;

у центрі +28...+32 °С;

на сході +31...+34 °С, на Луганщині — до +36 °С;

на півдні +32...+36 °С.

Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.