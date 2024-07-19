Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 19 липня

В очікуванні дощу — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Сьогодні, 19 липня, Одеса готується до спекотного дня з можливими дощами. Температура повітря підніметься до +35°C, а вода в морі прогріється до +29°C. Синоптики попереджають про несприятливі погодні умови, тому варто бути обережними і планувати свій день відповідно до прогнозу.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +24...+26 °С, вдень +34...+35 °С.
- Температура морської води +26...+29 °С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +21...+26 °С, +32...+37 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Погода в Україні 19 липня
Сьогодні в окремих регіонах країни досі зберігатиметься аномальна спека. У пёятницю температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, але й почне слабшати на півдні, сході та в центрі України.
Водночас грозові дощі очікуються лише у Карпатах та ввечері на території Приазов'я. Найвищі температурні показники завтра будуть зафіксовані у південній частині, східних регіонах, а також у Дніпропетровській області.
Температура повітря у п'ятницю, 19-го липня:
- на заході +25...+29 °С;
- на півночі +27...+29 °С;
- у центрі +28...+32 °С;
- на сході +31...+34 °С, на Луганщині — до +36 °С;
- на півдні +32...+36 °С.
Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.
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