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В ООН зафиксировали новый температурный рекорд в Европе

31 января 2024 07:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ООН зафиксировали новый температурный рекорд в Европе
Пожар в итальянской Сицилии из-за жары. Иллюстративное фото: schengenvisa
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Самая высокая температура воздуха в Европе была зафиксирована на уровне 48,8 °C. Новый рекорд для континентальной Европы подтвердила Всемирная метеорологическая организация при ООН.

Об этом говорится на сайте ВМО.

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Новый температурный рекорд Европы

Отмечается, что новый рекорд был установлен в Италии 11 августа 2021 года — тогда температура воздуха составляла 48,8 °C и была зафиксирована автоматической метеостанцией в Сиракуге на итальянском острове Сицилия.

Международная группа атмосферологов смогла проверить и подтвердить эту отметку.

Известно, что предыдущий температурный рекорд для континентальной Европы составлял 48,0 °C и был зафиксирован 10 июля 1977 года в греческих Афинах и Элефсине.

Комитет экспертов ВМО проводит ряд исследований, в частности, мог ли стать прошлогодний циклон "Фредди" самым продолжительным тропическим циклоном.

"Экстремальные температуры, представленные ВМО для рассмотрения, являются "мгновенными снимками" нашего нынешнего климата. Вполне возможно, что в будущем в Европе произойдут большие экстремальные ситуации", — отметил профессор, докладчик ВМО по климату Рэндалл Сервени.

Напомним, что в Индийском океане пронесся ураган "Бабель". В результате власти Маврикия объявили о введении комендантского часа. В частности, циклон уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи. Пока на острове действует штурмовое предупреждение.

Кроме того, в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

погода
ООН
рекорд
температура воздуха
аномальная жара

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