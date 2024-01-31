В ООН зафиксировали новый температурный рекорд в Европе

Пожар в итальянской Сицилии из-за жары. Иллюстративное фото: schengenvisa

Самая высокая температура воздуха в Европе была зафиксирована на уровне 48,8 °C. Новый рекорд для континентальной Европы подтвердила Всемирная метеорологическая организация при ООН.

Об этом говорится на сайте ВМО.

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Новый температурный рекорд Европы

Отмечается, что новый рекорд был установлен в Италии 11 августа 2021 года — тогда температура воздуха составляла 48,8 °C и была зафиксирована автоматической метеостанцией в Сиракуге на итальянском острове Сицилия.

Международная группа атмосферологов смогла проверить и подтвердить эту отметку.

Известно, что предыдущий температурный рекорд для континентальной Европы составлял 48,0 °C и был зафиксирован 10 июля 1977 года в греческих Афинах и Элефсине.

Комитет экспертов ВМО проводит ряд исследований, в частности, мог ли стать прошлогодний циклон "Фредди" самым продолжительным тропическим циклоном.

"Экстремальные температуры, представленные ВМО для рассмотрения, являются "мгновенными снимками" нашего нынешнего климата. Вполне возможно, что в будущем в Европе произойдут большие экстремальные ситуации", — отметил профессор, докладчик ВМО по климату Рэндалл Сервени.

Напомним, что в Индийском океане пронесся ураган "Бабель". В результате власти Маврикия объявили о введении комендантского часа. В частности, циклон уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи. Пока на острове действует штурмовое предупреждение.

Кроме того, в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.