В ООН зафіксували новий температурний рекорд у Європі

Пожежа в італійській Сицилії через спеку. Ілюстративне фото: schengenvisa

Найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні 48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН.

Про це йдеться на сайті ВМО.

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Новий температурний рекорд Європи

Зазначається, що новий рекорд був встановлений в Італії 11 серпня 2021 року — тоді температура повітря становила 48,8 °C й була зафіксована автоматичною метеостанцією в Сіракузі на італійському острові Сицилія.

Міжнародна група атмосферологів змогла перевірити й підтвердити цю позначку.

Відомо, що попередній температурний рекорд для континентальної Європи становив 48,0 °C та був зафіксований 10 липня 1977 року у грецьких Афінах та Елефсіні.

Комітет експертів ВМО наразі проводить низку досліджень, зокрема чи міг стати минулорічний циклон "Фредді" найтривалішим тропічним циклоном.

"Екстремальні температури, представлені ВМО для розгляду, є "миттєвими знімками" нашого нинішнього клімату. Цілком можливо, що в майбутньому в Європі відбудуться більші екстремальні ситуації", — зазначив професор, доповідач ВМО з питань клімату Рендалл Сервені.

Нагадаємо, що в Індійському океані пронісся ураган "Бабель". Внаслідок цього влада Маврикія оголосила про запровадження комендантської години. Зокрема, циклон уже викликав зливи, що підтопили столицю країни Порт-Луї. Наразі на острові дії штурмове попередження.

Крім того, у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера.