В ООН зафіксували новий температурний рекорд у Європі
Найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні 48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН.
Про це йдеться на сайті ВМО.
Новий температурний рекорд Європи
Зазначається, що новий рекорд був встановлений в Італії 11 серпня 2021 року — тоді температура повітря становила 48,8 °C й була зафіксована автоматичною метеостанцією в Сіракузі на італійському острові Сицилія.
Міжнародна група атмосферологів змогла перевірити й підтвердити цю позначку.
Відомо, що попередній температурний рекорд для континентальної Європи становив 48,0 °C та був зафіксований 10 липня 1977 року у грецьких Афінах та Елефсіні.
Комітет експертів ВМО наразі проводить низку досліджень, зокрема чи міг стати минулорічний циклон "Фредді" найтривалішим тропічним циклоном.
"Екстремальні температури, представлені ВМО для розгляду, є "миттєвими знімками" нашого нинішнього клімату. Цілком можливо, що в майбутньому в Європі відбудуться більші екстремальні ситуації", — зазначив професор, доповідач ВМО з питань клімату Рендалл Сервені.
Нагадаємо, що в Індійському океані пронісся ураган "Бабель". Внаслідок цього влада Маврикія оголосила про запровадження комендантської години. Зокрема, циклон уже викликав зливи, що підтопили столицю країни Порт-Луї. Наразі на острові дії штурмове попередження.
Крім того, у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера.
Читайте Новини.LIVE!