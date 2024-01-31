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В ООН зафіксували новий температурний рекорд у Європі

31 січня 2024 07:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ООН зафіксували новий температурний рекорд у Європі
Пожежа в італійській Сицилії через спеку. Ілюстративне фото: schengenvisa
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні 48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН.

Про це йдеться на сайті ВМО.

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Новий температурний рекорд Європи

Зазначається, що новий рекорд був встановлений в Італії 11 серпня 2021 року — тоді температура повітря становила 48,8 °C й була зафіксована автоматичною метеостанцією в Сіракузі на італійському острові Сицилія.

Міжнародна група атмосферологів змогла перевірити й підтвердити цю позначку.

Відомо, що попередній температурний рекорд для континентальної Європи становив 48,0 °C та був зафіксований 10 липня 1977 року у грецьких Афінах та Елефсіні.

Комітет експертів ВМО наразі проводить низку досліджень, зокрема чи міг стати минулорічний циклон "Фредді" найтривалішим тропічним циклоном.

"Екстремальні температури, представлені ВМО для розгляду, є "миттєвими знімками" нашого нинішнього клімату. Цілком можливо, що в майбутньому в Європі відбудуться більші екстремальні ситуації", — зазначив професор, доповідач ВМО з питань клімату Рендалл Сервені.

Нагадаємо, що в Індійському океані пронісся ураган "Бабель". Внаслідок цього влада Маврикія оголосила про запровадження комендантської години. Зокрема, циклон уже викликав зливи, що підтопили столицю країни Порт-Луї. Наразі на острові дії штурмове попередження.

Крім того, у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера. 

погода
ООН
рекорд
температура повітря
аномальна спека

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