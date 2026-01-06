Синоптики предупредили о безумных погодных качелях на этой неделе — какая погода 6 января

Женщина идет по улице под снегом. Иллюстративное фото: Reuters

Снег, дождь и морозы до -20 C° — метеорологи предупредили о безумных погодных качелях на этой неделе, но сегодня будет все немного иначе: ожидается потепление в одних регионах, а в других ощутимое похолодание.

Об этом сообщают синоптики Игорь Кибальчич и Наталка Диденко.

Прогноз на вторник от Кибальчича

Карта погоды в Украине на 6 января, вторник. Фото: Укргидрометцентр

В Украину зашел активный циклон с юга. Он принес "коктейль" из осадков: снег будет переходить в дождь, а на дорогах образуется гололедица.

Температурная карта напоминает лоскутное одеяло. Север и Запад: здесь царит зима. Днем от 0 до -5 C°. Центр и Восток: ощутимое потепление до 0...+6 C°. Юг и Крым: настоящая весна. Воздух прогреется до +12°, а в Крыму — до +13 C°.

Погода на 6 января от Наталки Диденко

Температурная карта Европы. Фото: Скриншот

Синоптик прогнозирует на сегодня в среднем -2...-6 C°, в северных областях и на северо-востоке -5...-11 C°. При этом в центральных областях до +2...+6 C°, а в южной части до +5...+12 C°.

Погода в Киеве

Ситуация с атмосферными фронтами во вторник, 6 января. Фото: facebook.com/tala.didenko

Столицу будет засыпать, а потом заливать. Наталка Диденко предупреждает: в Киеве снег перейдет в дождь. Температура будет держаться около 0 градусов.

Водителям стоит быть максимально осторожными: на дорогах скользко, видимость может ухудшаться из-за тумана. Ветер будет порывистым, поэтому парковать авто под деревьями не стоит.

Напомним, в Укргидрометцентре предупреждали о рекордно холодном январе этого года. Также в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в Украине в течение января.