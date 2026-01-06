Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода В предчувствии -20 C° — что синоптики прогнозируют на сегодня

В предчувствии -20 C° — что синоптики прогнозируют на сегодня

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 06:25
Синоптики предупредили о безумных погодных качелях на этой неделе — какая погода 6 января
Женщина идет по улице под снегом. Иллюстративное фото: Reuters

Снег, дождь и морозы до -20 C° — метеорологи предупредили о безумных погодных качелях на этой неделе, но сегодня будет все немного иначе: ожидается потепление в одних регионах, а в других ощутимое похолодание.

Об этом сообщают синоптики Игорь Кибальчич и Наталка Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз на вторник от Кибальчича

В предчувствии -20 C° — что синоптики прогнозируют на сегодня - фото 1
Карта погоды в Украине на 6 января, вторник. Фото: Укргидрометцентр

В Украину зашел активный циклон с юга. Он принес "коктейль" из осадков: снег будет переходить в дождь, а на дорогах образуется гололедица.

Температурная карта напоминает лоскутное одеяло. Север и Запад: здесь царит зима. Днем от 0 до -5 C°. Центр и Восток: ощутимое потепление до 0...+6 C°. Юг и Крым: настоящая весна. Воздух прогреется до +12°, а в Крыму — до +13 C°.

Погода на 6 января от Наталки Диденко

В предчувствии -20 C° — что синоптики прогнозируют на сегодня - фото 2
Температурная карта Европы. Фото: Скриншот

Синоптик прогнозирует на сегодня в среднем -2...-6 C°, в северных областях и на северо-востоке -5...-11 C°. При этом в центральных областях до +2...+6 C°, а в южной части до +5...+12 C°.

Погода в Киеве

В предчувствии -20 C° — что синоптики прогнозируют на сегодня - фото 3
Ситуация с атмосферными фронтами во вторник, 6 января. Фото: facebook.com/tala.didenko

Столицу будет засыпать, а потом заливать. Наталка Диденко предупреждает: в Киеве снег перейдет в дождь. Температура будет держаться около 0 градусов.

Водителям стоит быть максимально осторожными: на дорогах скользко, видимость может ухудшаться из-за тумана. Ветер будет порывистым, поэтому парковать авто под деревьями не стоит.

Напомним, в Укргидрометцентре предупреждали о рекордно холодном январе этого года. Также в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в Украине в течение января.

погода Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации