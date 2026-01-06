Cиноптики попередили про шалені погодні гойдалки цього тижня — яка погода 6 січня

В передчутті -20 C° — що синоптики прогнозують на сьогодні
Сніг, дощ і морози до -20 C° — метеорологи попередили про шалені погодні гойдалки цього тижня, але сьогодні буде все трішки інакше: очікується потепління в одних регіонах, а в інших чуттєве похолодання.
Про це повідомляють синоптики Ігор Кібальчич та Наталка Діденко.
Прогноз на вівторок від Кібальчича
В Україну зайшов активний циклон з півдня. Він приніс "коктейль" з опадів: сніг буде переходити в дощ, а на дорогах утвориться ожеледиця.
Температурна карта нагадує клаптикову ковдру. Північ та Захід: тут панує зима. Вдень від 0 до -5 C°. Центр та Схід: відчутне потепління до 0...+6 C°. Південь та Крим: справжня весна. Повітря прогріється до +12°, а в Криму — до +13 C°.
Погода на 6 січня від Наталки Діденко
Синоптикиня прогнозує на сьогодні в середньому -2...-6 C°, у північних областях та на північному сході -5...-11 C°. При цьому у центральних областях до +2...+6 C°, а в південній частині до +5...+12 C°.
Погода у Києві
Столицю засипатиме, а потім заливатиме. Наталка Діденко попереджає: у Києві сніг перейде в дощ. Температура триматиметься близько 0 градусів.
Водіям варто бути максимально обережними: на дорогах слизько, видимість може погіршуватися через туман. Вітер буде рвучким, тож паркувати авто під деревами не варто.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попереджали про рекордно холодний січень цього року. Також в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода в Україні упродовж січня.
