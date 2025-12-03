Погода 4 декабря — в каких регионах будет дождь и снег

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 4 декабря, Украина будет находиться под влиянием масштабного антициклона, который располагался на востоке. Из-за этого в немногих областях ожидаются дожди, а в горных районах со снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 4 декабря

Диденко рассказала, что согласно прогностическим картам, 4 декабря основные метеорологические события будут происходить над Средиземноморьем, Атлантикой и прилегающими регионами. Поэтому именно там ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, а в горных районах со снегом.

Прогностическая карта погоды на 4 декабря. Фото: Наталка Диденко

По словам синоптика, завтра Украина будет находиться под влиянием масштабного антициклона, который располагался на востоке. Поэтому, в большинстве наших областей существенных осадков не предвидится, разве что осенние локальные островки влаги будут кое-где.

Прогноз погоды на 4 декабря. Фото: Наталка Диденко

Температура воздуха в среду не претерпит особых изменений, в течение дня в Украине предполагается +4...+8 °C, а на юге традиционно будет несколько теплее, +8...+12 °C.

Также будет преобладать юго-восточный ветер, временами с порывистыми порывами.

Карта температур в Украине 4 декабря. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 4 декабря

Диденко рассказала, что 4 декабря в Киеве не ожидается существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит +5...+7 °C.

В то же время синоптик добавила, что с 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание, но уже 9 декабря температура воздуха снова повысится.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, сегодня в Украине почти везде ожидаются дожди. Без осадков обойдется только в западных регионах.

В то же время в Одессе объявили штормовое предупреждение. Температура воздуха будет достаточно прохладной.