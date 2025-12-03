Погода 4 декабря — в каких регионах будет дождь и снег

В Украине будет облачно и с дождями — Диденко о погоде на завтра
В четверг, 4 декабря, Украина будет находиться под влиянием масштабного антициклона, который располагался на востоке. Из-за этого в немногих областях ожидаются дожди, а в горных районах со снегом.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 4 декабря
Диденко рассказала, что согласно прогностическим картам, 4 декабря основные метеорологические события будут происходить над Средиземноморьем, Атлантикой и прилегающими регионами. Поэтому именно там ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, а в горных районах со снегом.
По словам синоптика, завтра Украина будет находиться под влиянием масштабного антициклона, который располагался на востоке. Поэтому, в большинстве наших областей существенных осадков не предвидится, разве что осенние локальные островки влаги будут кое-где.
Температура воздуха в среду не претерпит особых изменений, в течение дня в Украине предполагается +4...+8 °C, а на юге традиционно будет несколько теплее, +8...+12 °C.
Также будет преобладать юго-восточный ветер, временами с порывистыми порывами.
Погода в Киеве 4 декабря
Диденко рассказала, что 4 декабря в Киеве не ожидается существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит +5...+7 °C.
В то же время синоптик добавила, что с 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание, но уже 9 декабря температура воздуха снова повысится.
Напомним, сегодня в Украине почти везде ожидаются дожди. Без осадков обойдется только в западных регионах.
В то же время в Одессе объявили штормовое предупреждение. Температура воздуха будет достаточно прохладной.
