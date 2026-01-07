Свириденко заявила, что из-за непогоды в Украине могут быть перебои со светом

Отключение света в городе. Иллюстративное фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Начиная с четверга, 8 января, в Украине ожидаются морозы до -20 °С. В связи с непогодой и налипанием снега на линии электропередач в стране могут быть перебои со светом вне графиков.

Об этом в Telegram сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что сказала Свириденко об ухудшении погоды и какие решения правительства

Премьер-министр подчеркнула, что ухудшение погодных условий ожидается с завтрашнего дня по всей территории Украины. В частности, циклон зайдет через Черновицкую и Ивано-Франковские области примерно в 04:00.

"По прогнозам, падение температуры ночью будет достигать до -20 °C, днем — до -10 °C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и осложнения движения на дорогах", — пишет Свириденко.

Она отметила, что энергосистема Украины ежедневно находится под атаками РФ, а энергетики в свою очередь работают в сверхсложных условиях, чтобы обеспечить людей светом в теплом. В то же время ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру. Поэтому сейчас происходит работа над тем, чтобы минимизировать последствия.

По словам главы правительства, на заседании был принят ряд решений, чтобы все соответствующие службы были готовы к непогоде, а люди могли получить помощь вовремя.

В частности, Кабмин поручил:

МВД вместе с ГСЧС и Нацполицией обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости, мобильных пунктов обогрева. При необходимости оперативно привлекать их для помощи участникам дорожного движения.

Агентство восстановления, областные и Киевская ОГА вместе с местными властями должны обеспечить своевременное реагирование для ликвидации последствий непогоды. В частности, речь идет подготовку резервов горючего и обработку дорог противогололедными смесями;

профильным министерствам и службам поручено подготовить к развертыванию пункты несокрушимости в случае перебоев со светом, теплом, газом или водоснабжением, а также проблем со связью;

Минэнерго вместе с Минразвития и государственными энергетическими компаниями должны обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад к оперативному реагированию, и в случае необходимости - увеличить производство электроэнергии и поставки газа, включая возможность импорта из стран ЕС.

"Призываем людей быть осторожными, по возможности ограничить поездки во время пика непогоды и следить за сообщениями местных властей и профильных служб", — резюмировала Свириденко.

Напомним, сегодня в Днепропетровской и Запорожской областях в результате атаки РФ произошел блэкаут. Во многих городах применены аварийные отключения света, есть проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

Также мы писали, что вчера во вторник, 6 января, снежная непогода фактически парализовала Киев. В родных городах столицы наблюдались значительные пробки.