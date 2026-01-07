Свириденко заявила, що через негоду в Україні можуть бути перебої зі світлом

Відключення світла в місті. Ілюстративне фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Починаючи з четверга, 8 січня, в Україні очікуються морози до -20 °С. У зв'язку з негодою та налипанню снігу на лінії електропередач в країні можуть бути перебої зі світлом поза графіками.

Про це у Telegram повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Що сказала Свириденко про погіршення погоди та які рішення уряду

Прем'єр-міністр наголосила, що погіршення погодних умов очікується відзавтра по всій території України. Зокрема, циклон зайде через Чернівецьку та Івано-Франківські області приблизно о 04:00.

"За прогнозами, падіння температури вночі сягатиме до -20 °C, вдень — до -10 °C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах", — пише Свириденко.

Вона наголосила, що енергосистема України щодня перебуває під атаками РФ, а енергетики у свою чергу працюють у надскладних умовах, щоб забезпечити людей світлом в теплом. Водночас погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Тож наразі відбувається робота над тим, щоб мінімізувати наслідки.

За словами глави уряду, на засіданні було ухвалено низку рішень, щоб всі відповідні служби були готові до негоди, а люди могли отримати допомогу вчасно.

Зокрема, Кабмін доручив:

МВС разом із ДСНС та Нацполіцією забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву. За потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху.

Агентство відновлення, обласні та Київська ОВА разом із місцевою владою мають забезпечити своєчасне реагування для ліквідації наслідків негоди. Зокрема, мова йде підготовку резервів пального та обробку доріг протиожеледними сумішами;

профільним міністерствам і службам доручено підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв зі світлом, теплом, газом чи водопостачанням, а також проблем із звʼязком;

Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями повинні забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, і у разі потреби — збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.

"Закликаємо людей бути обережними, за можливості обмежити поїздки під час піку негоди та стежити за повідомленнями місцевої влади та профільних служб", — резюмувала Свириденко.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпропетровській та Запорізькій областях внаслідок атаки РФ стався блекаут. У багатьох містах застосовані аварійні відключення світла, є проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком.

Також ми писали, що вчора у вівторок, 6 січня, снігова негода фактично паралізувала Київ. У рідних містах столиці спостерігалися значні затори.