Прогноз погоды в Украине на 7-11 мая: будут грозы и похолодание

Гроза в Киеве. Фото: УНИАН

Вскоре в Украине резко изменится погода и жара пойдет на спад, поэтому на смену температурным рекордам придут майские грозы, дожди и порывистый ветер. Атмосферный фронт из Европы принесет долгожданную прохладу, а столбики термометров опустятся до комфортных +16...+24°C.

Об этом в эфире День.LIVE эксклюзивно рассказала синоптик Наталья Птуха.

В Украину возвращается похолодание с дождями и грозами

По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, 5 мая в части западных областей зафиксировали настоящие температурные рекорды, поскольку воздух прогрелся выше всех исторических показателей для этой даты. Такую жару вызвало сочетание высокого атмосферного давления и горячих воздушных масс, пришедших к нам с Балкан и Центральной Европы.

Однако период рекордной жары заканчивается. Уже сегодня, 7 мая, с запада начнет двигаться атмосферный фронт. Первыми изменение погоды почувствуют жители западных областей, где пройдут кратковременные дожди и первые майские грозы. Наталья Птуха отметила, что во время непогоды возможно усиление ветра, поэтому стоит быть осторожными и помнить правила безопасности во время грозовой активности.

Температурная карта Украины 8 мая. Фото: скриншот

Уже с 8 мая осадки ожидаются на Житомирщине, Киевщине и Винницкой области. А с 9 мая непогода охватит большинство северных и центральных регионов, а также часть юга.

Уже к 10-11 мая фронт отойдет на юго-восток, хотя с запада может подойти новая волна влажного воздуха. Вместо аномальной жары в Украине будет приятное весеннее тепло от +16 до +24°C.

Новини.LIVE ранее сообщали о том, что в Украине в течение недели с 4 по 10 мая резко изменится погода. В некоторых областях будет сильная жара, а другие накроет грозовая буря с порывистым ветром и ливнями.

Отдельно синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в четверг, 7 мая, Украина будет самой жаркой страной Европы. Кое-где температура составит до +30°C.

