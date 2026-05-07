Прогноз погоди в Україні на 7-11 травня: будуть грози та похолодання

Гроза в Києві. Фото: УНІАН

Незабаром в Україні різко зміниться погода і спека піде на спад, тож на зміну температурним рекордам прийдуть травневі грози, дощі та поривчастий вітер. Атмосферний фронт із Європи принесе довгоочікувану прохолоду, а стовпчики термометрів опустяться до комфортних +16...+24°C.

Про це в ефірі День.LIVE ексклюзивно розповіла синоптик Наталія Птуха.

В Україну повертається похолодання з дощами і грозами

За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, 5 травня в частині західних областей зафіксували справжні температурні рекорди, оскільки повітря прогрілося вище за всі історичні показники для цієї дати. Таку спеку спричинило поєднання високого атмосферного тиску та гарячих повітряних мас, що прийшли до нас із Балкан та Центральної Європи.

Проте період рекордної спеки закінчується. Вже сьогодні, 7 травня, із заходу почне рухатися атмосферний фронт. Першими зміну погоди відчують мешканці західних областей, де пройдуть короткочасні дощі та перші травневі грози. Наталія Птуха зауважила, що під час негоди можливе посилення вітру, тому варто бути обережними та пам’ятати правила безпеки під час грозової активності.

Температурна карта України 8 травня. Фото: скриншот

Уже з 8 травня опади очікуються на Житомирщині, Київщині та Вінниччині. А з 9 травня негода охопить більшість північних і центральних регіонів, а також частину півдня.

Вже до 10-11 травня фронт відійде на південний схід, хоча з заходу може підійти нова хвиля вологого повітря. Замість аномальної спеки в Україні буде приємне весняне тепло від +16 до +24°C.

