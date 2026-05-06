Найспекотніша країна Європи: Діденко прогнозує до +28 °С в Україні завтра

В Україні завтра, 7 травня, очікується по-літньому тепла погода. Температура повітря сягатиме майже +30 °С, однак місцями можливі опади.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланям на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди на 7 травня

Завтра по всій країні прогнозується спекотна погода — протягом дня +22…+28 °С. За словами Діденко, таким чином Україна залишається однією з найспекотніших країн Європи.

У четвер опади з грозами ймовірні передусім у західних регіонах. На решті території утримається суха та тепла погода.

У західних областях також посилиться вітер — південно-західні пориви можуть досягати штормових значень. В інших регіонах вітер буде менш інтенсивним, але місцями рвучким.

У Києві 7 травня опадів не очікується. Температура повітря підніметься до +25 °С, водночас південно-західний вітер буде поривчастим.

Синоптик попереджає, що надалі кількість дощів і гроз зростатиме, а температура поступово знижуватиметься. Водночас у східних областях ще певний час зберігатиметься дуже тепла погода.

Карта погоди в Україні на 7 травня. Фото: meteopost.com

Як писали Новини.LIVE, 6 травня в Україні потеплішало до +28 °С. В деяких областях можлива мінлива хмарність, однак опадів не передбачається.

А також раніше синоптики попередили, що з 4 по 10 травня в Україні очікується суттєва зміна погодних умов. Після холодного фронту в країну надійде тепле повітря, яке підвищить температуру до літніх показників, однак протягом тижня можливі короткочасні дощі, місцями тумани та грози.