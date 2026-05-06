Самая жаркая страна Европы: Диденко прогнозирует до +28 °С в Украине завтра

В Украине завтра, 7 мая, ожидается по-летнему теплая погода. Температура воздуха будет достигать почти +30 °С, однако местами возможны осадки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Прогноз погоды на 7 мая

Завтра по всей стране прогнозируется жаркая погода — в течение дня +22...+28 °С. По словам Диденко, таким образом Украина остается одной из самых жарких стран Европы.

В четверг осадки с грозами вероятны прежде всего в западных регионах. На остальной территории сохранится сухая и теплая погода.

В западных областях также усилится ветер — юго-западные порывы могут достигать штормовых значений. В других регионах ветер будет менее интенсивным, но местами порывистым.

В Киеве 7 мая осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +25 °С, при этом юго-западный ветер будет порывистым.

Синоптик предупреждает, что в дальнейшем количество дождей и гроз будет расти, а температура постепенно будет снижаться. В то же время в восточных областях еще некоторое время будет сохраняться очень теплая погода.

Как писали Новини.LIVE, 6 мая в Украине потеплело до +28 °С. В некоторых областях возможна переменная облачность, однако осадков не предвидится.

А также ранее синоптики предупредили, что с 4 по 10 мая в Украине ожидается существенное изменение погодных условий. После холодного фронта в страну поступит теплый воздух, который повысит температуру до летних показателей, однако в течение недели возможны кратковременные дожди, местами туманы и грозы.