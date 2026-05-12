Прогноз погоды в Украине на 12 мая: шквалы, дожди и потепление

Сильный ливень. Фото: УНИАН

Вторник, 12 мая, принесет в Украину контрастную погоду: на фоне весеннего тепла до +24°C во многих регионах будут бушевать грозы и шквальные ветры. Синоптики объявили первый уровень опасности для Правобережья и предупреждают о резком похолодании уже в следующие сутки.

Прогноз погоды в Украине 12 мая

Укргидрометцентр прогнозирует значительные ливни на Закарпатье и в Карпатах, тогда как днем Правобережье накроют умеренные дожди с грозами и шквальным преимущественно южным ветром, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.

На остальной территории страны осадков не предвидится. Из-за сложных погодных условий синоптики объявили желтый (первый) уровень метеорологической опасности для указанных регионов.

Карта осадков на 12 мая. Фото: Укргидрометцентр

В целом ночью температура воздуха будет колебаться от +8°C до +13°C, а днем прогреется до +18...+23°C. На крайнем западе температура будет ниже и будет держаться на уровне +12...+17°C.

Температурная карта Украины на 12 мая. Фото: Укргидрометцентр

Синоптик Наталья Диденко также обещает украинцам теплый вторник с дневными показателями +20...+24°C, однако, она предупредила, что уже 13 мая на большую часть страны, кроме востока, ждет существенное похолодание до +11...+14°C.

По ее данным, 12 мая дождевой фронт с грозами пройдет по западным областям, Житомирской, Винницкой, Киевской областях, а также частично затронет Черкасскую, Одесскую и местами Луганскую и Харьковскую области. Все остальные области избегут осадков.

По ее прогнозу, общая дневная температура во вторник составит +19...+23°C, хотя Закарпатье неожиданно остынет до +13...+17°C. Ветер будет южный, на западе - северо-западный (7-12 м/с с возможными штормовыми порывами).

Прогноз погоды в Киеве и области на 12 мая

Столица и Киевская область 12 мая окажутся под влиянием грозового фронта. По информации Укргидрометцентра днем в Киеве ожидаются дожди, грозы и опасные южные шквалы до 15-20 метров в секунду.

Наталка Диденко также прогнозирует для Киева теплую погоду до +20°C с дождем и вероятной грозой. Согласно данным Укргидрометцентра, ночная температура в городе составит +10...+12°C, а дневная достигнет +20...+22°C.

Температурная карта Украины 12 мая. Фото: Метеопост

В пределах Киевской области ночью термометры покажут +8...+13°C, днем - от +18°C до +23°C. Для столичного региона синоптики тоже объявили желтый (первый) уровень опасности.

