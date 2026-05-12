Прогноз погоди в Україні на 12 травня: шквали, дощі та потепління

Вівторок, 12 травня, принесе в Україну контрастну погоду: на тлі весняного тепла до +24°C у багатьох регіонах вируватимуть грози та шквальні вітри. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки для Правобережжя та попереджають про різке похолодання вже наступної доби.

Прогноз погоди в Україні 12 травня

Укргідрометцентр прогнозує значні зливи на Закарпатті та в Карпатах, тоді як вдень Правобережжя накриють помірні дощі з грозами та шквальним переважно південним вітром, пориви якого сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

На решті території країни опадів не передбачається. Через складні погодні умови синоптики оголосили жовтий (перший) рівень метеорологічної небезпеки для вказаних регіонів.

Загалом вночі температура повітря коливатиметься від +8°C до +13°C, а вдень прогріється до +18...+23°C. На крайньому заході температура буде нижчою і триматиметься на рівні +12...+17°C.

Синоптикиня Наталка Діденко також обіцяє українцям теплий вівторок із денними показниками +20...+24°C, проте, вона попередила, що вже 13 травня на більшу частину країни, окрім сходу, чекає суттєве похолодання до +11...+14°C.

За її даними, 12 травня дощовий фронт із грозами пройдеться західними областями, Житомирщиною, Вінниччиною, Київщиною, а також частково зачепить Черкащину, Одещину та подекуди Луганщину з Харківщиною. Усі інші області уникнуть опадів.

За її прогнозом, загальна денна температура у вівторок складе +19...+23°C, хоча Закарпаття несподівано охолоне до +13...+17°C. Вітербуде південний, на заході — північно-західний (7-12 м/с із можливими штормовими поривами).

Прогноз погоди в Києві та області на 12 травня

Столиця та Київська область 12 травня опиняться під впливом грозового фронту. За інформацією Укргідрометцентру вдень у Києві очікуються дощі, грози та небезпечні південні шквали до 15-20 метрів за секунду.

Наталка Діденко також прогнозує для Києва теплу погоду до +20°C із дощем та ймовірною грозою. Згідно з даними Укргідрометцентру, нічна температура у місті становитиме +10...+12°C, а денна сягне +20...+22°C.

У межах Київської області вночі термометри покажуть +8...+13°C, вдень — від +18°C до +23°C. Для столичного регіону синоптики теж оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.

