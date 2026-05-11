Погода в Україні 12 травня — майже всюди будуть грози

Сильна гроза. Фото: depositphotos.com

В Україні 12 травня очікується тепла та комфортна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +20...+24 °С. Попри це майже по всій країні пройдуть грози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Якою буде погода в Україні 12 травня

Діденко розповіла, що завтра дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, частково Черкащині, Одещині, а також подекуди на Харківщині та Луганщині. На інших територіях — без опадів.

Карта температур в Україні на 12 травня. Фото: Метеопост

Температура повітря упродовж дня коливатиметься в межах +19...+23 °С, дещо прохолодніш буде на Закарпатті, там очікується +13...+17 °С.

Також 12 тавня в Україні переважатиме південний, а місцями північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с, можливі штормові пориви.

Погода в Києві 12 травня

У Києві завтра очікується тепла погода, стовпчики термометрів піднімуться до +20 °С. Проте у столиці 12 травня також буде дощ з грозою.

Водночас Наталка Діденко попередила, що вже з 13 травня у більшості областей України, окрім східних, відчутно похолоднішає. Температура повітря знизиться до +11...+14 °С.

Скриншот допису Наталки Діденко

