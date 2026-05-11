Погода Грози охоплять майже всю Україну завтра: попередження від синоптика Діденко

Дата публікації: 11 травня 2026 16:03
Погода в Україні 12 травня — майже всюди будуть грози
Сильна гроза. Фото: depositphotos.com

В Україні 12 травня очікується тепла та комфортна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +20...+24 °С. Попри це майже по всій країні пройдуть грози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко. 

Якою буде погода в Україні 12 травня

Діденко розповіла, що завтра дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, частково Черкащині, Одещині, а також подекуди на Харківщині та Луганщині. На інших територіях — без опадів. 

Погода на 12 травня
Карта температур в Україні на 12 травня. Фото: Метеопост

Температура повітря упродовж дня коливатиметься в межах +19...+23 °С, дещо прохолодніш буде на Закарпатті, там очікується +13...+17 °С.

Також 12 тавня в Україні переважатиме південний, а місцями північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с, можливі штормові пориви. 

Погода в Києві 12 травня

У Києві завтра очікується тепла погода, стовпчики термометрів піднімуться до +20 °С. Проте у столиці 12 травня також буде дощ з грозою

Водночас Наталка Діденко попередила, що вже з 13 травня у більшості областей України, окрім східних, відчутно похолоднішає. Температура повітря знизиться до +11...+14 °С

Прогноз погоди в Україні на 12 травня
Скриншот допису Наталки Діденко

Як писали Новини.LIVE, раніше синоптик Ігор Кібальчич дав прогноз погоди на тиждень 11-17 травня. Найближчі сім днів не потішать українців стабільним теплом, оскільки очікуються дощі, грози та відчутне похолодання. 

Також ми писали, що сьогодні магнітних бур на Землі не прогнозують. Проте навіть мінімальні коливання можуть викликати погіршення самопочуття у метеозалежних. 

погода в Україні температура повітря гроза
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
