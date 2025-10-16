Видео
В Украине холод и туман на западе — прогноз погоды на сегодня

16 октября 2025 07:44
Погода сегодня, 16 октября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Женщина на улице во время тумана. Фото: Новини.LIVE
Прогноз погоды на четверг, 16 октября, сообщили синоптики. Сегодня в Украине спокойную холодную погоду без осадков будет формировать поле высокого давления. Территория страны будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадков не ожидается. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман. 

Об этом в среду, 15 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 16 октября

В Україні холод і туман на заході — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 5-10 м/с.

Над Украиной будет оставаться холодная воздушная масса, ночью в большинстве областей было +1...+6 °С, также были заморозки на поверхности почвы и местами по воздуху 0...-3 °С. В дневные часы ожидается +7...+12 °С.

В Україні холод і туман на заході — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области составила ночью +1...+6 °С, заморозки на поверхности почвы 0...-3 °С. Днем прогнозируют 5-10 м/с.

Тем временем в Киеве ночью +2...+4 °С, днем около +10°С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня день в Украине пройдет без дождей и снега. В то же время влажность или облачную погоду могут организовать туманы, поэтому водителям следует быть осторожными.

Диденко писала, температура ночью останется низкой, ожидается +2...+6 °С, местами заморозки. В то же время в течение дня в большинстве областей предполагается достаточно комфортная погода, а именно +10...+15 °С, однако на северо-востоке будет холоднее - +7...+11 °С.

Напомним, что сегодня в Одессе ожидается холодная погода без осадков. Синоптики не прогнозируют сильного ветра, поэтому общий комфорт в течение дня сохранится и позволит жителям города чувствовать себя относительно уютно.

Также мы писали, что думают жители Львова по поводу того, что в дома до сих пор не подали тепло.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Text

08:00 Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

15 октября
Text

19:00 Кто провалил защиту столицы от ударов РФ — эфир Київського часу

Text

18:50 Рютте и Шмыгаль обсудят войну в Украине с министрами ЕС — эфир

Text

18:11 США требуют от России остановить войну — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Украина получит крупную партию оружия — эфир День.LIVE

