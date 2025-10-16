Погода сьогодні, 16 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка на вулиці під час туману. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на четвер, 16 жовтня, повідомили синоптики. Сьогодні в Україні спокійну холодну погоду без опадів формуватиме поле високого тиску. Територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів не очікується. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями можливий туман.

Про це у середу, 15 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 16 жовтня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Над Україною залишатиметься холодна повітряна маса, вночі у більшості областей було +1...+6 °С, також були заморозки на поверхні ґрунту та місцями по повітрі 0...-3 °С. В денні години очікується +7...+12 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області становила вночі +1...+6 °С, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °С. Вдень прогнозують 5-10 м/с.

Тим часом у Києві вночі +2...+4 °С, вдень близько +10°С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні день в Україні пройде без дощів та снігу. Водночас вологість чи хмарну погоду можуть організувати тумани, тому водіям слід треба обережними.

Діденко писала, температура вночі залишиться низької, очікується +2...+6 °С, місцями заморозки. Водночас протягом дня у більшості областей передбачається досить комфортна погода, а саме +10...+15 °С, проте на північному сході буде холодніше — +7...+11 °С.

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі очікується холодна погода без опадів. Синоптики не прогнозують сильного вітру, тому загальний комфорт протягом дня збережеться і дозволить жителям міста почуватися відносно затишно.

Також ми писали, що думають мешканці Львова з приводу того, що до будинків досі не подали тепло.