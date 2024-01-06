Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7-9 января.

В Украине прогнозируют непогоду — Найем назвал дороги, на которых возможны ограничения движения
В Украине ожидаются сильные осадки и резкое похолодание с воскресенья, 7 января. В связи с непогодой возможно ограничение движения транспорта на некоторых автомобильных дорогах страны.
Об этом сообщил экс-нардеп и глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.
Найем назвал правила, которые нужно соблюдать водителям
По данным экс-нардепа, непогода будет продолжаться на всей территории Украины в течение месяца. Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры и большие осадки в виде снега. Поэтому нужно готовиться к перекрытию некоторых автодорог.
"Уже с воскресенья в Агентстве восстановления будет работать круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды", — отметил Найем.
Он также призвал граждан соблюдать следующие правила:
- Не выезжать на собственном транспорте, если нет критической потребности или брать с собой цепи противоскольжения на колеса и дополнительное топливо, а еще термос с горячими напитками.
- Бизнесу следует внимательно планировать логистику. Водителям крупногабаритного транспорта желательно пользоваться площадками для отстоя, которые находятся вдоль государственных дорог.
- В Агентстве восстановления будет работать круглосуточная горячая линия. Обращайтесь с вопросом о состоянии проезда по автомобильным дорогам государственного значения: +38 067 400 60 80.
- В случае чрезвычайных ситуаций обращайтесь по номерам: 101, 102 и 103.
Какая ситуация будет на дорогах из-за непогоды
Как указывает Найем, уже на следующей неделе может произойти ограничение движения транспорта на некоторых трассах. Причиной этому, вероятно, будет работа спецтранспорта, который будет расчищать снег. Экс-нардеп призвал граждан обращать внимание и следить за ситуацией на дорогах при планировании своих поездок.
Предполагается, что произойдет перекрытие следующих автодорог:
- М-05 Киев — Одесса;
- М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино;
- М-13 Кропивницкий — Платоново;
- М-22 Полтава — Александрия;
- Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь;
- Н-11 Днепр — Николаев;
- Н-24 Благовещенское — Николаев;
- Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка.
Погода в Украине от 7 до 9 января
По информации синоптиков, в Украине в течение 7-9 января ожидается непогода. Она придет в государство из-за арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.
В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях 7 и 8 января ожидаются сильные осадки в виде снега. Уровень осадков достигнет 10-20 см, а в Кировоградской и Днепропетровской областях — до 30 см.
В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидается дождь, который впоследствии перейдет в снег. Синоптики предупреждают украинцев о гололеде на дорогах и тротуарах и налипании мокрого снега.
В восточные и южные области придут сильные порывистые ветры — до 15-20 м/с. Там также будут метели, снежные заносы и гололед.
Температура воздуха в Украине значительно снизится, особенно ночью до -20-13 °C. На Черниговщине и Сумщине столбики термометров достигнут рекордных показателей. Ожидается до -25 °C. На юге теплее. Там будет от -15 до -7 °C.
Напомним, 7-9 января в Одессе и области ожидаются сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют дождь, который может перейти в мокрый снег, гололед и сильные порывы холодного ветра.
Читайте Новини.LIVE!