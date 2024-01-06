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В Украине прогнозируют непогоду — Найем назвал дороги, на которых возможны ограничения движения

6 января 2024 12:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7-9 января.
Пробки на дорогах. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине ожидаются сильные осадки и резкое похолодание с воскресенья, 7 января. В связи с непогодой возможно ограничение движения транспорта на некоторых автомобильных дорогах страны.

Об этом сообщил экс-нардеп и глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

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Найем назвал правила, которые нужно соблюдать водителям

По данным экс-нардепа, непогода будет продолжаться на всей территории Украины в течение месяца. Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры и большие осадки в виде снега. Поэтому нужно готовиться к перекрытию некоторых автодорог.

"Уже с воскресенья в Агентстве восстановления будет работать круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды", — отметил Найем.

Он также призвал граждан соблюдать следующие правила:

  • Не выезжать на собственном транспорте, если нет критической потребности или брать с собой цепи противоскольжения на колеса и дополнительное топливо, а еще термос с горячими напитками.
  • Бизнесу следует внимательно планировать логистику. Водителям крупногабаритного транспорта желательно пользоваться площадками для отстоя, которые находятся вдоль государственных дорог.
  • В Агентстве восстановления будет работать круглосуточная горячая линия. Обращайтесь с вопросом о состоянии проезда по автомобильным дорогам государственного значения: +38 067 400 60 80.
  • В случае чрезвычайных ситуаций обращайтесь по номерам: 101, 102 и 103.

Какая ситуация будет на дорогах из-за непогоды

Как указывает Найем, уже на следующей неделе может произойти ограничение движения транспорта на некоторых трассах. Причиной этому, вероятно, будет работа спецтранспорта, который будет расчищать снег. Экс-нардеп призвал граждан обращать внимание и следить за ситуацией на дорогах при планировании своих поездок.

Предполагается, что произойдет перекрытие следующих автодорог:

  • М-05 Киев — Одесса;
  • М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино;
  • М-13 Кропивницкий — Платоново;
  • М-22 Полтава — Александрия;
  • Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь;
  • Н-11 Днепр — Николаев;
  • Н-24 Благовещенское — Николаев;
  • Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка.

Погода в Украине от 7 до 9 января

По информации синоптиков, в Украине в течение 7-9 января ожидается непогода. Она придет в государство из-за арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях 7 и 8 января ожидаются сильные осадки в виде снега. Уровень осадков достигнет 10-20 см, а в Кировоградской и Днепропетровской областях — до 30 см.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидается дождь, который впоследствии перейдет в снег. Синоптики предупреждают украинцев о гололеде на дорогах и тротуарах и налипании мокрого снега.

В восточные и южные области придут сильные порывистые ветры — до 15-20 м/с. Там также будут метели, снежные заносы и гололед.

Температура воздуха в Украине значительно снизится, особенно ночью до -20-13 °C. На Черниговщине и Сумщине столбики термометров достигнут рекордных показателей. Ожидается до -25 °C. На юге теплее. Там будет от -15 до -7 °C.

Напомним, 7-9 января в Одессе и области ожидаются сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют дождь, который может перейти в мокрый снег, гололед и сильные порывы холодного ветра.

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