Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7-9 января.

Пробки на дорогах. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине ожидаются сильные осадки и резкое похолодание с воскресенья, 7 января. В связи с непогодой возможно ограничение движения транспорта на некоторых автомобильных дорогах страны.

Об этом сообщил экс-нардеп и глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

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Найем назвал правила, которые нужно соблюдать водителям

По данным экс-нардепа, непогода будет продолжаться на всей территории Украины в течение месяца. Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры и большие осадки в виде снега. Поэтому нужно готовиться к перекрытию некоторых автодорог.

"Уже с воскресенья в Агентстве восстановления будет работать круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды", — отметил Найем.

Он также призвал граждан соблюдать следующие правила:

Не выезжать на собственном транспорте, если нет критической потребности или брать с собой цепи противоскольжения на колеса и дополнительное топливо, а еще термос с горячими напитками.

Бизнесу следует внимательно планировать логистику. Водителям крупногабаритного транспорта желательно пользоваться площадками для отстоя, которые находятся вдоль государственных дорог.

В Агентстве восстановления будет работать круглосуточная горячая линия. Обращайтесь с вопросом о состоянии проезда по автомобильным дорогам государственного значения: +38 067 400 60 80.

В случае чрезвычайных ситуаций обращайтесь по номерам: 101, 102 и 103.

Какая ситуация будет на дорогах из-за непогоды

Как указывает Найем, уже на следующей неделе может произойти ограничение движения транспорта на некоторых трассах. Причиной этому, вероятно, будет работа спецтранспорта, который будет расчищать снег. Экс-нардеп призвал граждан обращать внимание и следить за ситуацией на дорогах при планировании своих поездок.

Предполагается, что произойдет перекрытие следующих автодорог:

М-05 Киев — Одесса;

М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино;

М-13 Кропивницкий — Платоново;

М-22 Полтава — Александрия;

Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь;

Н-11 Днепр — Николаев;

Н-24 Благовещенское — Николаев;

Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка.

Погода в Украине от 7 до 9 января

По информации синоптиков, в Украине в течение 7-9 января ожидается непогода. Она придет в государство из-за арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях 7 и 8 января ожидаются сильные осадки в виде снега. Уровень осадков достигнет 10-20 см, а в Кировоградской и Днепропетровской областях — до 30 см.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидается дождь, который впоследствии перейдет в снег. Синоптики предупреждают украинцев о гололеде на дорогах и тротуарах и налипании мокрого снега.

В восточные и южные области придут сильные порывистые ветры — до 15-20 м/с. Там также будут метели, снежные заносы и гололед.

Температура воздуха в Украине значительно снизится, особенно ночью до -20-13 °C. На Черниговщине и Сумщине столбики термометров достигнут рекордных показателей. Ожидается до -25 °C. На юге теплее. Там будет от -15 до -7 °C.

Напомним, 7-9 января в Одессе и области ожидаются сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют дождь, который может перейти в мокрый снег, гололед и сильные порывы холодного ветра.