Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7-9 січня

Затори на дорогах. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні передбачаються сильні опади та різке похолодання від неділі, 7 січня. Через негоду можливе обмеження руху транспорту на деяких автомобільних дорогах країни.

Про це повідомив екснардеп та голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

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За даними екснардепа, негода триватиме на всій території України протягом місяця. Синоптики прогнозують різке зниження температури та великі опади у вигляді снігу. Через це потрібно готуватися до перекриття деяких автошляхів.

"Вже з неділі в Агентстві відновлення працюватиме цілодобовий штаб щодо ліквідації наслідків негоди", — зазначив Найєм.

Він також закликав громадян дотримуватися таких правил:

Не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби або ж брати із собою ланцюги проти ковзання на колеса та додаткове пальне, а ще термос із гарячими напоями.

Бізнесу варто уважно планувати логістику. Водіям великогабаритного транспорту бажано користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг.

В Агентстві відновлення працюватиме цілодобова гаряча лінія. Звертайтеся із запитанням щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення: +38 067 400 60 80.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій звертайтесь за номерами: 101, 102 та 103.

Яка ситуація буде на дорогах через негоду

Як зазначає Найєм, вже наступного тижня можуть відбутися обмеження руху транспорту на деяких трасах. Причиною цьому, ймовірно, буде робота спецтранспорту, який розчищатиме сніг. Екснардеп закликав громадян зважати та слідкувати за ситуацією на дорогах при плануванні своїх поїздок.

Передбачається, що відбудеться перекриття таких автошляхів:

М-05 Київ — Одеса;

М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине;

М-13 Кропивницький — Платонове;

М-22 Полтава — Олександрія;

Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь;

Н-11 Дніпро — Миколаїв;

Н-24 Благовіщенське — Миколаїв;

Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка.

Погода в Україні від 7 до 9 січня

За інформацією синоптиків, в Україні протягом 7-9 січня очікується негода. Вона прийде в державу через арктичне повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях 7 та 8 січня будуть сильні опади у вигляді снігу. Рівень опадів сягне до 10-20 см, а у Кіровоградській та Дніпропетровській областях — до 30 см.

Натомість в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях передбачається дощ, який згодом перейде у сніг. Синоптики попереджають українців про ожеледь на дорогах та тротуарах і налипання мокрого снігу.

До східних та південних областей прийдуть сильні поривчасті вітри — до 15-20 м/с. Там також будуть хуртовини, снігові замети і ожеледиця.

Температура повітря в Україні значно знизиться, особливо вночі: до -20-13 °C. На Чернігівщині та Сумщині стовпчики термометрів сягнуть рекордних показників. Очікується до -25 °C. Натомість на Півдні тепліше. Там буде від -15 до -7 °C.

Нагадаємо, протягом 7-9 січня в Одесі та області очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують дощ, який може перейти у мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви холодного вітру.