Прогноз погоды в Украине на завтра, 20 апреля, от Укргидрометцентра

Женщина в теплой одежде. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 20 апреля, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются сильные заморозки и резкое уменьшение температуры. К тому же местами ожидаются порывы до 20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 20 апреля

Ночью осадков не предвидится, днем в южных, центральных областях и в Крыму умеренные, в Житомирской, Хмельницкой и Харьковской областях небольшие дожди.

Ветер юго-восточный (на юге и юго-востоке страны северо-восточный), 7-12 м/с, а днем на юге местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Синоптики рассказали, что ночью в западных, северных и Винницкой областях сильные заморозки 0...-3 °C, на остальной территории ночная температура +3...+8 °C (в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях на поверхности почвы заморозки 0...-5 °C). Днем +11...+16 °C, на востоке и юго-востоке страны +17...+22 °C; на высокогорье Карпат ночью -3...-8 °C, днем 0...+5 °C.

Прогноз погоды в Украине на 20 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 20 апреля

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

По области ночью ожидаются заморозки 0...-3 °C, днем +11...+16 °C. В Киеве ночью +1...+3 °C, на поверхности почвы 0...-2 °C, днем +13...+15 °C.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за заморозков в Киеве и второй (оранжевый) уровень опасности в области.

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях в Киеве 20 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях в Киевской области 20 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Опасные и стихийные метеорологические явления по Украине

Синоптики предупредили, что в ночь на 20 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях сильные заморозки 0...-3 °C.

Объявлен второй уровень опасности.

В Полтавской и Кировоградской областях на поверхности грунта заморозки 0...-5°C.

Объявлен первый уровень опасности.

Опасные и стихийные метеорологические явления в Украине 20 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, украинские Карпаты, несмотря на апрель за окном, замело снегом. На высокогорье будет держаться морозная погода и снег.

Также 15 апреля Украину накрыло сильное ненастье, в результате чего спасатели 73 раза привлекались к ликвидации ее последствий. Из-за ухудшения погодных условий было обесточено 130 населенных пунктов в трех областях.