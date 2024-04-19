Прогноз погоди в Україні на завтра, 20 квітня, від Укргідрометцентру

Жінка в теплому одязі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 20 квітня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються сильні заморозки та різке зменшення температури. До того місцями очікуються пориви до 20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 20 квітня

Вночі опадів не передбачається, вдень в південних, центральних областях та в Криму помірні, у Житомирській, Хмельницькій та Харківській областях невеликі дощі.

Вітер південно-східний (на півдні та південному сході країни північно-східний), 7-12 м/с, а вдень на півдні місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

Синоптики розповіли, що вночі у західних, північних та Вінницькій областях сильні заморозки 0...-3 °C, на решті території нічна температура +3...+8 °C (на Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині на поверхні грунту заморозки 0...-5 °C). Вдень +11...+16 °C, на сході та південному сході країни +17...+22 °C; на високогір'ї Карпат вночі -3...-8 °C, вдень 0...+5 °C.

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 20 квітня

Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

По області вночі очікуються заморозки 0...-3 °C, вдень +11...+16 °C. У Києві вночі +1...+3 °C, на поверхні грунту 0...-2 °C, вдень +13...+15 °C.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через заморозки у Києві та другий (помаранчевий) рівень небезпечності в області.

Попередження про стихійні метеорологічні явища в Києві 20 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про стихійні метеорологічні явища в Київській області 20 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні

Синоптики попередили, що вночі 20 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях сильні заморозки 0...-3 °C.

Оголошено другий рівень небезпечності.

У Полтавській та Кіровоградській областях на поверхні грунту заморозки 0...-5 °C.

Оголошено перший рівень небезпечності.

Небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні 20 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, українські Карпати, попри квітень за вікном, замело снігом. На високогір'ї триматиметься морозна погода та йтиме сніг.

Також 15 квітня Україну накрила сильна негода, внаслідок чого рятувальники 73 рази залучались до ліквідації її наслідків. Через погіршення погодних умов було знеструмлено 130 населених пунктів у трьох областях.