Погода в Украине в субботу, 20 января - прогноз от синоптиков - ненастье в Украине - какая ситуация на дорогах

Человек падает через гололедицу. Фото: ukrinform.ua

Сегодня, в субботу, 20 января, погода в Украине будет облачной с прояснениями. В южной части, восточных и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, иногда налипание. Температура ночью и днем будет колебаться в -1°...+4°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 января

По территории страны прогнозируется ночью умеренный, в западных областях местами небольшой снег, днем — без существенных осадков.

"Температура ночью -3°...-8°. В Карпатах — -10°...-15°, днем 0...-5°. На дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с", — говорят в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 20 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 20 января

В первую очередь, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области — на дорогах будет гололедица I уровня. Это может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

День 20 января в столичном регионе ожидается облачным с прояснениями.

"Ночью снег, днем — без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3°...-8°, днем - 0°...-5°", — говорится в сообщении .

В столице — Киеве ночью синоптики прогнозируют -4°...-6°, днем - -1°...-3°.

Погода в Киеве сегодня, 20 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

20 января на дорогах Украины, кроме Крыма и Приазовья, будет наблюдаться гололед — І уровень опасности, желтый.

Гололедица в Украине сегодня, 20 января. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, снеголавинная опасность II и III уровней в субботу, 20 января, ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Следует воздержаться от похода в горы.

Снеголавинная опасность в Украине сегодня, 20 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в результате наводнения на Закарпатье за прошедшие сутки было подтоплено пять подвальных помещений, 11 домов и 330 гектаров сельскохозяйственных угодий. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в регионе.

Ранее мы писали, что Закарпатье страдает от наводнения. Интенсивные осадки и повышение уровня грунтовых вод повлекли за собой подтопление на Хустщине и Ужгородщине.