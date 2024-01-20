Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Украину возвращается мороз — синоптики рассказали о погоды на сегодня и предупредили об опасности arrow

В Украину возвращается мороз — синоптики рассказали о погоды на сегодня и предупредили об опасности

20 января 2024 06:32
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в субботу, 20 января - прогноз от синоптиков - ненастье в Украине - какая ситуация на дорогах
Человек падает через гололедицу. Фото: ukrinform.ua
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сегодня, в субботу, 20 января, погода в Украине будет облачной с прояснениями. В южной части, восточных и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, иногда налипание. Температура ночью и днем будет колебаться в -1°...+4°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 20 января

По территории страны прогнозируется ночью умеренный, в западных областях местами небольшой снег, днем — без существенных осадков.

"Температура ночью -3°...-8°. В Карпатах — -10°...-15°, днем 0...-5°. На дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с", — говорят в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 20 января
Погода в Украине 20 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 20 января

В первую очередь, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области — на дорогах будет гололедица I уровня. Это может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

День 20 января в столичном регионе ожидается облачным с прояснениями.

"Ночью снег, днем — без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3°...-8°, днем - 0°...-5°", — говорится в сообщении .

В столице — Киеве ночью синоптики прогнозируют -4°...-6°, днем - -1°...-3°.

Погода в Киеве 20 января
Погода в Киеве сегодня, 20 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

20 января на дорогах Украины, кроме Крыма и Приазовья, будет наблюдаться гололед — І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 20 января
Гололедица в Украине сегодня, 20 января. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, снеголавинная опасность II и III уровней в субботу, 20 января, ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Следует воздержаться от похода в горы.

Погода в Украине 20 января
Снеголавинная опасность в Украине сегодня, 20 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в результате наводнения на Закарпатье за прошедшие сутки было подтоплено пять подвальных помещений, 11 домов и 330 гектаров сельскохозяйственных угодий. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в регионе.

Ранее мы писали, что Закарпатье страдает от наводнения. Интенсивные осадки и повышение уровня грунтовых вод повлекли за собой подтопление на Хустщине и Ужгородщине.

непогода
морозы
прогноз погоды
погода в Украине
гололедица
январь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме