Погода в Украине в субботу, 20 января - прогноз от синоптиков - ненастье в Украине - какая ситуация на дорогах

В Украину возвращается мороз — синоптики рассказали о погоды на сегодня и предупредили об опасности
Сегодня, в субботу, 20 января, погода в Украине будет облачной с прояснениями. В южной части, восточных и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, иногда налипание. Температура ночью и днем будет колебаться в -1°...+4°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 20 января
По территории страны прогнозируется ночью умеренный, в западных областях местами небольшой снег, днем — без существенных осадков.
"Температура ночью -3°...-8°. В Карпатах — -10°...-15°, днем 0...-5°. На дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с", — говорят в Укргидрометцентре.
Погода в Киевской области 20 января
В первую очередь, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области — на дорогах будет гололедица I уровня. Это может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
День 20 января в столичном регионе ожидается облачным с прояснениями.
"Ночью снег, днем — без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3°...-8°, днем - 0°...-5°", — говорится в сообщении .
В столице — Киеве ночью синоптики прогнозируют -4°...-6°, днем - -1°...-3°.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
20 января на дорогах Украины, кроме Крыма и Приазовья, будет наблюдаться гололед — І уровень опасности, желтый.
Кроме того, снеголавинная опасность II и III уровней в субботу, 20 января, ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Следует воздержаться от похода в горы.
Напомним, в результате наводнения на Закарпатье за прошедшие сутки было подтоплено пять подвальных помещений, 11 домов и 330 гектаров сельскохозяйственных угодий. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в регионе.
Ранее мы писали, что Закарпатье страдает от наводнения. Интенсивные осадки и повышение уровня грунтовых вод повлекли за собой подтопление на Хустщине и Ужгородщине.
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