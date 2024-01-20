Погода в Україні у суботу, 20 січня — прогноз від синоптиків - негода в Україні - яка ситуація на дорогах

Людина падає через ожеледицю. Фото: ukrinform.ua

Сьогодні, у суботу, 20 січня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, подекуди налипання. Температура вночі та вдень коливатиметься в межах -1°...+4°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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По території країни прогнозується вночі помірний, у західних областях місцями невеликий сніг, вдень — без істотних опадів.

"Температура вночі -3°...-8°. У Карпатах — -10°...-15°, вдень 0...-5°. На дорогах країни, крім Криму та Приазов'я, ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с", — кажуть в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 20 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 20 січня

Насамперед, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Київщині — на дорогах буде ожеледиця І рівня. Це може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

День 20 січня у столичному регіоні очікується хмарним з проясненнями.

"Вночі сніг, вдень — без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -3°...-8°, вдень — 0°...-5°", — йдеться в повідомленні.

У столиці — Києві вночі синоптики прогнозують -4°...-6°, вдень — -1°...-3°.

Погода у Києві сьогодні, 20 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

20 січня на дорогах України, крім Криму та Приазов'я, спостерігатиметься ожеледиця — I рівень небезпечності, жовтий.

Ожеледиця в Україні сьогодні, 20 січня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, сніголавинна небезпека ІІ та ІІІ рівнів у суботу, 20 січня, очікується на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей. Варто утриматися від походу в гори.

Сніголавинна небезпека в Україні сьогодні, 20 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, внаслідок повені на Закарпатті впродовж минулої доби було підтоплено пʼять підвальних приміщень, 11 будинків та 330 гектарів сільськогосподарських угідь. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди в регіоні.

Раніше ми писали, що Закарпаття потерпає від повені. Інтенсивні опади та підняття рівнів ґрунтових вод спричинили підтоплення на Хустщині та Ужгородщині.