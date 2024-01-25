Погода в Украине в четверг, 25 января — какие области не обойдут снегопады и метели

В Украину сунет новый циклон — синоптики назвали области, которые не обойдет ненастье сегодня
Погода в Украине в четверг, 25 января, накроет мокрым снегом и дождями. Синоптики предупреждают о порывистом ветре до 20 м/с в Ровенской, Львовской, Житомирской, Киевской и других областях. Также в Карпатах ожидается снегопад и метель с сильными порывами ветра. Температура воздуха по стране днем будет до +4 °C, лишь ночью на востоке возможен мороз.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 25 января
По прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 25 января, в Украине, кроме южных областей, ожидается налипание мокрого снега, а дороги покроет гололедица. На востоке местами гололед.
Ветер юго-западного и западного направлений 7-12 м/с. На западе, Виннитчине, ночью на севере прогнозируют сильные порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- в течение дня -1...+4 °C;
- ночью на востоке и юго-востоке -3...-8 °C;
- днем на крайнем юге +2...+7 °C;
- в Киеве ночью около 0 °C, днем +1...+3 °C.
В Карпатах предупреждают о снеге, вьюге и порывах ветра до 19-24 м/с. Столбики термометров в течение суток покажут 0...-5 °C.
Синоптики предупреждают о мощном ветре сегодня, 25 января, порывы которого составят 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности — желтый.
Также по словам специалистов, из-за сильных снегопадов и метели, ожидается снеголавинная опасность III уровня на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. ‼️Упорно советуем воздержаться от походов на высокогорье!", — говорится в сообщении.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 25 января.
"В четверг Украина получит солидную порцию влажного воздуха и осадков от атмосферы. А точнее, от северного циклона и его атмосферных фронтов (карта внизу)", — отмечает народный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, сегодня, 25 января, Украину накроет мокрый снег и дождь. На дорогах будет скользко и мокро, лужи могут покрыть тонкий лед.
"Усилит ощущение некомфортной погоды порывистый западный и юго-западный ветер, иногда может рвануть до 15-18 метров в секунду", — прогнозирует Диденко.
Температура воздуха:
- в течение дня около 0 °C;
- на юге днем +2...+7 °C,
- на востоке ночью -3...-6 °C
- в Киеве днем +1...+3 °C.
Напомним, что 19 января из-за сильных дождей в Закарпатье было затоплено пять подвалов, 11 дворов и 330 гектаров сельскохозяйственных земель. Команды спасателей работали над откачкой воды. Как это было, показали в ГСЧС.
Читайте Новини.LIVE!