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В Украину сунет новый циклон — синоптики назвали области, которые не обойдет ненастье сегодня

25 января 2024 06:07
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в четверг, 25 января — какие области не обойдут снегопады и метели
Мужчина прикрывается от сильного снегопада. Фото: ТСН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в четверг, 25 января, накроет мокрым снегом и дождями. Синоптики предупреждают о порывистом ветре до 20 м/с в Ровенской, Львовской, Житомирской, Киевской и других областях. Также в Карпатах ожидается снегопад и метель с сильными порывами ветра. Температура воздуха по стране днем будет до +4 °C, лишь ночью на востоке возможен мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 25 января

По прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 25 января, в Украине, кроме южных областей, ожидается налипание мокрого снега, а дороги покроет гололедица. На востоке местами гололед.

Ветер юго-западного и западного направлений 7-12 м/с. На западе, Виннитчине, ночью на севере прогнозируют сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • в течение дня -1...+4 °C;
  • ночью на востоке и юго-востоке -3...-8 °C;
  • днем на крайнем юге +2...+7 °C;
  • в Киеве ночью около 0 °C, днем +1...+3 °C.

В Карпатах предупреждают о снеге, вьюге и порывах ветра до 19-24 м/с. Столбики термометров в течение суток покажут 0...-5 °C.

Карта погоды в Украине сегодня, 25 января, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 25 января. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о мощном ветре сегодня, 25 января, порывы которого составят 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Карта опасных гидрологических явлений в Украине сегодня, 25 января, от Укргидрометцентра
Прогноз опасных гидрологических явлений в Украине сегодня, 25 января. Фото: Укргидрометцентр

Также по словам специалистов, из-за сильных снегопадов и метели, ожидается снеголавинная опасность III уровня на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. ‼️Упорно советуем воздержаться от походов на высокогорье!", — говорится в сообщении.

Карта снеголавинной опасности в Украине сегодня, 25 января, от Укргидрометцентра
Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 25 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 25 января.

"В четверг Украина получит солидную порцию влажного воздуха и осадков от атмосферы. А точнее, от северного циклона и его атмосферных фронтов (карта внизу)", — отмечает народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сегодня, 25 января, Украину накроет мокрый снег и дождь. На дорогах будет скользко и мокро, лужи могут покрыть тонкий лед.

"Усилит ощущение некомфортной погоды порывистый западный и юго-западный ветер, иногда может рвануть до 15-18 метров в секунду", — прогнозирует Диденко.

Температура воздуха:

  • в течение дня около 0 °C;
  • на юге днем +2...+7 °C,
  • на востоке ночью -3...-6 °C
  • в Киеве днем +1...+3 °C.
Северный циклон и его атмосферные фронты над Европой
Северный циклон и его атмосферные фронты над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что 19 января из-за сильных дождей в Закарпатье было затоплено пять подвалов, 11 дворов и 330 гектаров сельскохозяйственных земель. Команды спасателей работали над откачкой воды. Как это было, показали в ГСЧС.

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