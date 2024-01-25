Погода в Україні в четвер, 25 січня — які області не оминуть снігопади та хуртовини

Чоловік прикривається від сильного снігопаду. Фото: ТСН

Погода в Україні в четвер, 25 січня, накриє мокрим снігом та дощами. Синоптики попереджають про рвучкий вітер до 20 м/с у Рівненській, Львівській, Житомирській, Київській та інших областях. Також у Карпатах очікується снігопад та хуртовина з сильними поривами вітру. Температура повітря по країні вдень буде до +4 °C, лише вночі на сході можливий мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 січня

За прогнозом Укргідрометцентру, в четвер, 25 січня, в Україні, крім південних областей, очікується налипання мокрого снігу, а дороги вкриє ожеледиця. На сході місцями ожеледь.

Вітер південно-західного та західного напрямків 7-12 м/с. На заході, Вінниччині, вночі подекуди на півночі прогнозують сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря:

упродовж дня -1...+4 °C;

вночі на сході та південному сході -3...-8 °C;

вдень на крайньому півдні +2...+7 °C;

у Києві вночі близько 0 °C, вдень +1...+3 °C.

В Карпатах попереджають про сніг, хуртовину та пориви вітру до 19-24 м/с. Стовпчики термометрів протягом доби покажуть 0...-5 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 25 січня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про потужний вітер сьогодні, 25 січня, пориви якого сягнуть 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки — жовтий.

Прогноз небезпечних гідрологічних явищ в Україні сьогодні, 25 січня. Фото: Укргідрометцентр

Також за словами фахівців, через сильні снігопади та хуртовини, очікується сніголавинна небезпека III рівня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. ‼️Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!", — йдеться в повідомленні.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 25 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 25 січня

"У четвер Україна отримає солідну порцію вологого повітря та опадів від атмосфери. А точніше, від північного циклону та його атмосферних фронтів (карта внизу)", — зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, сьогодні, 25 січня, Україну накриє мокрий сніг та дощ. На дорогах буде слизько та мокро, калюжі може вкрити тонкий лід.

"Посилить відчуття некомфортної погоди поривчастий західний та південно-західний вітер, подекуди може рвонути до 15-18 метрів за секунду", — прогнозує Діденко.

Температура повітря:

упродовж дня близько 0 °C;

на півдні вдень +2...+7 °C,

на сході вночі -3...-6 °C

у Києві вдень +1...+3 °C.

Північний циклон та його атмосферні фронти над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що 19 січня через сильні дощі на Закарпатті було затоплено п'ять підвалів, 11 дворів та 330 гектарів сільськогосподарських земель. Команди рятувальників працювали над відкачуванням води. Як це було, показали в ДСНС.