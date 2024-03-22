Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Украину посетит настоящая весна — народный синоптик Диденко рассказала о погоде на выходных arrow

Украину посетит настоящая весна — народный синоптик Диденко рассказала о погоде на выходных

22 марта 2024 14:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на выходных, 23 и 24 марта
Весна в Киеве. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине на выходные, 23 и 24 марта, будет комфортной и достаточно теплой. Только лишь в воскресенье в западной и центральной части возможны похолодание и небольшие осадки. Температура воздуха прогреется от +10 °С до +17 °С.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на выходных

Суббота в Украине будет комфортной, солнечной и достаточно теплой. В подавляющем большинстве областей осадков не ожидается, за исключением только западных регионов, на Житомирщине и Киевщине — там небольшие дожди.

Температура воздуха 23 марта составит от +10 °С до +17 °С.

В то же время, в воскресенье несколько похолодает, осадков станет больше в западной, северной и местами центральной части.

Столбики термометров 24 марта покажут +10...+14 °С.

Погода в Украине на выходных 23 и 24 марта
Температура воздуха по состоянию на 23 марта 08:00. Фото: meteopost.com
Погода в Украине на выходных 23 и 24 марта
Температура воздуха по состоянию на 23 марта 14:00. Фото: meteopost.com
Погода в Украине на выходных 23 и 24 марта
Температура воздуха по состоянию на 24 марта 08:00. Фото: meteopost.com
Погода в Украине на выходных 23 и 24 марта
Температура воздуха по состоянию на 24 марта 14:00. Фото: meteopost.com

Погода в Киеве и области на выходных

В Киеве 23 марта будет комфортная и теплая погода. Осадков не предполагается. Температура воздуха прогреется до +14 °С.

В то же время воскресенье принесет в столицу определенное похолодание. Кроме того, возможен дождь. Столбики термометров будут показывать примерно +7 °С.

Напомним, 22 марта в Украине погода будет сухой и достаточно солнечной. Температура воздуха прогреется от +9 °С до +14 °С. Исключением могут быть западные регионы, где местами возможны небольшие дожди.

К слову, в 2024 году отопительный сезон может завершиться раньше запланированного. Это может произойти в связи с продолжительным потеплением в стране.

украинцы
Украина
Наталка Диденко
синоптик
погода в Украине
температура

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом