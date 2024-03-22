Погода в Украине на выходных, 23 и 24 марта

Весна в Киеве. Фото: Новости.

Погода в Украине на выходные, 23 и 24 марта, будет комфортной и достаточно теплой. Только лишь в воскресенье в западной и центральной части возможны похолодание и небольшие осадки. Температура воздуха прогреется от +10 °С до +17 °С.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на выходных

Суббота в Украине будет комфортной, солнечной и достаточно теплой. В подавляющем большинстве областей осадков не ожидается, за исключением только западных регионов, на Житомирщине и Киевщине — там небольшие дожди.

Температура воздуха 23 марта составит от +10 °С до +17 °С.

В то же время, в воскресенье несколько похолодает, осадков станет больше в западной, северной и местами центральной части.

Столбики термометров 24 марта покажут +10...+14 °С.

Температура воздуха по состоянию на 23 марта 08:00. Фото: meteopost.com

Температура воздуха по состоянию на 23 марта 14:00. Фото: meteopost.com

Температура воздуха по состоянию на 24 марта 08:00. Фото: meteopost.com

Температура воздуха по состоянию на 24 марта 14:00. Фото: meteopost.com

Погода в Киеве и области на выходных

В Киеве 23 марта будет комфортная и теплая погода. Осадков не предполагается. Температура воздуха прогреется до +14 °С.

В то же время воскресенье принесет в столицу определенное похолодание. Кроме того, возможен дождь. Столбики термометров будут показывать примерно +7 °С.

Напомним, 22 марта в Украине погода будет сухой и достаточно солнечной. Температура воздуха прогреется от +9 °С до +14 °С. Исключением могут быть западные регионы, где местами возможны небольшие дожди.

К слову, в 2024 году отопительный сезон может завершиться раньше запланированного. Это может произойти в связи с продолжительным потеплением в стране.